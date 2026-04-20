RC Deportivo - CD Mirandés: Este es el posible once de Dépor en la jornada 36 de Segunda División

El Deportivo ya tiene todas las cartas encima de la mesa. Sus rivales ya han jugado en un fin de semana vibrante que ha incrementado la sensación de competitividad de la Liga Hypermotion y ahora le toca a los coruñeses mover ficha en su partido de esta noche ante el Mirandés en Riazor. El objetivo es relanzarse en el tramo final de liga, volver a conectar con Riazor y recuperar la segunda plaza, que de momento se la han arrebatado entre Almería y Castellón que ganaron sus partidos a Burgos y Málaga.

La única baja del equipo coruñés es un David Mella que no va a jugar más esta temporada por la lesión de rodilla que sufrió ante el Granada. No deja de ser una baja sensible, pero es la única y la situación en otros equipos es mucho peor. De momento, la plantilla del Dépor ha mostrado su fortaleza al contar con bajas contadas, aunque Yeremay lleva algunos meses entre algodones por una pubalgia. Con todas estas circunstancias, Antonio Hidalgo deberá tomar una decisión sobre su apuesta inicial para el encuentro ante el conjunto de Anduva.

La portería y la defensa

Bajo palos no hay ni la más mínima duda porque Álvaro Ferllo ha jugado por delante de Germán Parreño desde el primer día que pisó Abegondo. El riojano ha alternado momentos con otros peores y cuenta con la total confianza de Antonio Hidalgo que ya lo tuvo en Huesca, Su titularidad no ofrece ningún tipo; por delante, en la retaguardia, ya es diferente.

Como siempre, Ximo Navarro, Miguel Loureiro y Giacomo Quagliata son fijos en la apuesta del técnico de Canovelles. Queda de nuevo la duda de su elección para acompañar al cercedense. Dani Barcia le ha ganado la partida últimamente a Lucas Noubi o Arnau Comas, pero el belga es hoy el que tiene más opciones.

La media y la delantera

También habrá pinceladas en la medular y en un ataque que es la posición más danzantes del equipo sin dueño. En la medular son fijos Altimira por la derecha, Mario Soriano en la base y Luismi por la izquierda metido al centro. La duda es quién acompañará al madrileño: Riki o Villares. Más opciones para el asturiano.

Noticias relacionadas

En ataque con Stoichkov como inamovible como segundo punta, otro futbolista de la total confianza de Hidalgo tras tenerlo en Sabadell, en ataque Mulattieri y Bil Nsongo se juegan un puesto, con más opciones de que el camerunés recupere su lugar entre los elegidos.