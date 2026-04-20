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Yeremay: «Estoy con confianza y voy a poner mi granito de arena para que el Dépor esté en Primera el año que viene»

El astro canario destacó la reacción grupal tras el descanso: «Hidalgo nos dijo que podíamos remontar y el equipo lo escuchó y lo demostró en el campo»

Yeremay celebra su gol ante el Mirandés

Yeremay celebra su gol ante el Mirandés / CARLOS PARDELLAS

Sara Gallego

A Coruña

Yeremay Hernández volvió a ser titular frente al Mirandés y celebró su regreso con una victoria, un gol y una asistencia. «Hemos hecho un partido muy completo. Tuvimos que remontar el primer gol, pero nos vamos con tres puntos y seguimos a por todas», aseguró el 10 blanquiazul. El futbolista canario confesó que Antonio Hidalgo restauró la confianza del grupo en el intermedio para darle la vuelta a un duelo que se había puesto cuesta arriba: «Nos dijo que podíamos salir y remontar y creo que el equipo supo escucharlo y lo demostró en el campo».

Con el triunfo, la escuadra coruñesa recupera la segunda plaza, que da acceso al ascenso directo. «El tramo final va a ser muy complicado, está todo muy apretado. Tenemos que seguir luchando y va a ser muy importante el apoyo de la afición, que nos va a acompañar hasta el final», resaltó Yeremay.

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Sensaciones personales

El astro deportivista señaló que se encuentra «con muchísima confianza» tras su vuelta al once inicial y que está «disfrutando» del momento. «Tenemos algo muy bonito por delante y estoy convencido de que lo vamos a lograr. Yo voy a aportar mi granito de arena hasta el final para que el Dépor esté en Primera el año que viene», comentó Yeremay.

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