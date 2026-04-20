El Zaragoza trabaja en el retorno del exdeportivista Rubén Díez

El Real Zaragoza trabaja en el proyecto de la próxima temporada, tanto en un escenario de Segunda División como de Primera RFEF, y Lalo Arantegui tiene ya trazadas líneas maestras, como ya contó este diario, con Jaume Jardí (Nástic) fichado por tres temporadas, con la mirada puesta en otros jugadores de Primera RFEF, como Víctor Mingo (Arenteiro), que también acaba contrato y con una elevada competencia en su fichaje, o el arquero zaragozano del Sabadell Diego Fuoli, de difícil fichaje, más factible en caso de permanencia, pero que es el gran objetivo para la portería. Además, el director deportivo zaragocista desea los retornos del exdeportivista Rubén Díez y de Jair Amador, mucho más factible el primero, el del jugador del Ceuta, que el del defensa del Eibar.

Rubén Díez ya conoce desde hace días el fuerte interés del Zaragoza y está libre el 30 de junio tras acabar contrato en un Ceuta donde ha sido piedra angular en el ascenso del curso pasado y en la permanencia del actual, con cinco goles y dos asistencias en 24 partidos antes de tener que parar por una lesión de tobillo de la que ya está recuperado (entró en la lista ante el Zaragoza, pero no jugó). Romero le ha hecho un hueco en la medular del cuadro ceutí, retrasando su posición y es clave en el fútbol de ese equipo en el medio.

La oferta para Rubén sería por dos años, de mejores emolumentos en Segunda, donde su fichaje es más factible que en Primera RFEF. El futbolista zaragozano tiene sobre la mesa una oferta de renovación del Ceuta, con una clara mejora económica, y hay clubs como el Eibar que se han posicionado, pero la opción de jugar en el equipo de su tierra, del que fue socio y fiel seguidor. "Para que pasen ciertas cosas tiene que haber que dos partes estén de acuerdo. Cuando uno es de un equipo pues siempre le va a hacer ilusión esa llamada, pero nunca se ha dado en mi caso esa posibilidad del Zaragoza. No sé qué deparará el futuro, pero seguro que algo bueno me trae. En eso al menos quiero confiar", aseguró.

Rubén Díez, que jugó en el Deportivo Aragón en la 15-16 y que hasta disputó un amistoso de las peñas en el verano de 2015 con el primer equipo, también pasó en su carrera por el Valdefierro, el Almudévar, el Ebro o el Tarazona. A los 25 años, y tras acabar la temporada con los turiasonenses, Díez estuvo a punto de tirar la toalla. Entonces, el Teruel llamó a su puerta y desde ese momento su carrera despegó. Su buen hacer hizo que el Castellón se hiciera con sus servicios y con los de la comunidad valenciana logró el ascenso a Segunda, donde tuvo la oportunidad de debutar en 2020 en un año en el que marcó 7 goles y le consagró. El Tenerife pagó 250.000 euros por él tras el descenso albinegro, pero no tuvo suerte en la isla, para pasar después en Primera RFEF por el Deportivo, el Ibiza y el Ceuta, a donde llegó en 2024 para ser un referente del equipo ceutí.

Más movimientos

Además, Lalo Arantegui también ve con buenos ojos la posibilidad de un retorno de Jair Amador, que acaba contrato en el Eibar, con el que está siendo ahora casi indiscutible después de que en enero estuviersa a un paso de marcharse al Huesca al no contar con oportunidades en el equipo armero, con el que firmó el verano pasado hasta junio y con un año más opcional por frendimiento, por partidos jugados, que no va a cumplir al no alcanzar la cifra mínima, teniendo en cuenta que ha jugado en los últimos 11 encuentros, nueve de ellos de titular.

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La opción de Jair está en una fase mucho más inicial y apuntaría más a un escenario de Primera RFEF, aunque no es sencilla que se dé, también por la traumática salida que el jugador tuvo en el verano pasado y tras cinco temporadas en el Zaragoza, al que llegó de la mano de Lalo Arantegui en 2020, que antes lo había llevado al Huesca. Tras 155 partidos en el Real Zaragoza, con un rendimiento global alto y siendo casi siempre titular, el central de ascendencia caboverdiana se marchó el verano pasado tras un curso donde estuvo de forma permanente en la rampa de salida en la que le situó Víctor Fernández y fue clave en la salvación con Gabi.