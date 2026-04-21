Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos

El Deportivo llega al tramo final del campeonato en segunda posición y con todas las posibilidades en sus manos para intentar ascender de manera directa a Primera División. La victoria ante el Mirandés permite al conjunto blanquiazul sostener su plaza tras los resultados de la jornada y afrontar con más confianza la visita a Burgos de este fin de semana. El Racing de Santander, líder destacado, sostiene su distancia, mientras que la segunda plaza se ha estrechado en una carrera, de momento, a dos, con el Almería empatado, pero por detrás por el golaverage. Por delante, seis jornadas de máxima tensión, con dos enfrentamientos directos ante rivales que actualmente pugnan por los mismos objetivos, y varios rivales con la misma necesidad de ganar que la escuadra de Antonio Hidalgo.

El Burgos aguarda al Deportivo tras su tropiezo el pasado fin de semana ante el Castellón. La escuadra blanquiazul, por su parte, acudirá al Plantío tras haber abierto una leve brecha aprovechando los resultados del fin de semana, y llega a este final convertido en uno de los grandes equipos de la competición, con 56 goles a favor y 39 en contra. Solo Las Palmas, Burgos y Eibar encajan menos; mientras que Racing, Almería, Castellón y Málaga son los únicos conjuntos que mejoran sus cifras de anotación. En el equilibrio está la clave de un Dépor que quiere pelear por todo.

Los partidos como visitante que le quedan al Deportivo

Por delante el Dépor tendrá otros tres viajes más para acabar la temporada. El próximo encuentro como visitante será en El Plantío el 25 de marzo a las 18.30. Salida ante un Burgos que actualmente es sexto, pero tiene 60 puntos, cuatro menos que los blanquiazules. Es el último candidato en unirse a la carrera y, pese al tropiezo del fin de semana, está a tiempo de todo el equipo dirigido por Luis Miguel Ramis, otro ex con pasado en Riazor. En las filas burgalesas se encuentra Víctor Mollejo, quien militó en A Coruña en el curso 19/20.

Ya en mayo, la escuadra de Antonio Hidalgo deberá viajar al Nuevo Mirandilla, para medirse al Cádiz de Lucas Pérez. Reencuentro especial con el excapitán. El de Monelos acaba de aterrizar en la tacita de plata, en la que será de ayuda para evitar el descenso a Primera Federación. Los gaditanos, dirigidos por Sergio González, ocupan la 18ª plaza. Tienen 38 puntos, tres más que el Real Zaragoza, primer equipo que marca el descenso. Este encuentro, sin horario todavía, se disputará el fin de semana del 10 de mayo.

El último desplazamiento es uno de los más apetecibles para la parroquia coruñesa. También, ante un equipo que se está jugando actualmente las habichuelas. El fin de semana del 24 de mayo el Dépor deberá jugar ante el Real Valladolid en el Nuevo Zorrilla. Los pucelanos tienen dos puntos más que el Cádiz, 40, y todavía no pueden dar por terminado el campeonato, aunque podrían llegar a la cita ya salvados y sin nada en juego.

Riazor será decisivo

Tras el desplazamiento a tierras burgalesas, el Dépor regresa a Riazor, donde el equipo debe hacerse fuerte. El feudo coruñés lleva varias jornadas rugiendo de nuevo. Parte del ascenso dependerá de las actuaciones como local. El próximo encuentro en casa será el viernes día uno, ante el Leganés, otro de los equipos implicados en la pelea por el descenso. Actualmente, tiene 42 puntos, siete por encima del Zaragoza. 15 días después, coincidiendo con el fin de semana del 17 de mayo, el Andorra visitará Riazor. El conjunto andorrano está en zona de nadie, pero está siendo el matagigantes de la competición.

El Dépor acabará la temporada en Riazor, en un duelo directísimo ante la UD Las Palmas. Ambos equipos podrían llegar jugándose incluso el ascenso directo. Será una auténtica final para una jornada 42 que se disputará el último fin de semana de mayo. La UD Las Palmas, actualmente, está fuera de la zona de ascenso. PEse a ganar al Leganés 2-0 el pasado fin de semana, tiene 60 puntos, los mismos que Burgos y Málaga. Ene se triple empate, actualmente, se quedaría fuera.

Los jugadores del Deportivo celebran con la afición la victoria contra el Zaragoza en Riazor. / Iago Lopez

Así es el calendario de los otros aspirantes al ascenso

El Racing de Santander, líder de la competición con 68 puntos, se enfrentará en la jornada 37 al Ceuta en el Murube; después, contra el Huesca en casa; en Butarque ante el Leganés; recibirá al Real Valladolid; se medirá al Málaga en La Rosaleda en la penúltima jornada; y acabará el curso ante el Cádiz.

El Almería, tercero con 64puntos, los mismos que el Dépor pero con el golaverage a favor de los coruñeses, deberá visitar al Granada, al Burgos y al Sporting de Gijón. En casa, jugará contra el Mirandés, Las Palmas y, por último, contra el Valladolid.

El Castellón, cuarto con 60 puntos, visitará a Málaga, Ceuta y Huesca. En casa jugará contra el Córdoba, el Cádiz y, en la última jornada, contra el Eibar.

El Málaga, quinto con 60 puntos, es el que más duelos directos tiene. Tras caer ante el Almería, recibirá en casa al Castellón. En mayo visita al Eibar, acoge el duelo ante el Sporting de Gijón, visita al Ceuta, recibe al Racing de Santander y acaba en el estadio modular contra el Zaragoza.

Luis Miguel Ramis durante un entrenamiento / Burgos

El Burgos, sexto también con 60 puntos, es el último en unirse a la fiesta. Recibirá al Dépor en El Plantío este fin de semana. Después, ya en mayo, le toca ser visitante ante la Real Sociedad B, la Cultural Leonesa, y el Granada. En casa, duelos también contra Almería y Andorra.

La UD Las Palmas, séptima y temporalmente fuera del play off con 60 puntos, visitará al Cádiz en abril. En mayo, recibe al Valladolid visita de forma consecutiva a Andorra y Almería, y acaba recibiendo al Zaragoza y visitando al Deportivo.

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El Eibar, octavo con 58 puntos, todavía a tiempo de todo, jugará ante el Albacete. El queda, en Ipurua, Málaga y Córdoba, y como visitante: Mirandés, Cultural y Castellón.