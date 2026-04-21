Segunda División
El Deportivo repite día ante el Cádiz y sumará dos viernes seguidos: horario confirmado por LaLiga
El conjunto blanquiazul visita el Nuevo Mirandilla el día ocho de mayo
El Deportivo se ha abonado en este tramo final de temporada a jugar en los horarios que nadie quiere. Si viene de enfrentarse al Mirandés en lunes, y volverá a jugar un viernes la próximo semana el día uno de mayo ante el Leganés en Riazor, la escuadra blanquiazul repetirá fecha contra el Cádiz en la jornada 39 de Segunda División. Solo quedarán tres más después en el calendario deportivista para terminar la temporada.
La visita del Deportivo al Nuevo Mirandilla se disputará a las 20.30 del viernes 8 de mayo. Será la segunda jornada consecutiva en viernes para el equipo de Antonio Hidalgo. Será, también, el reencuentro del cuadro blanquiazul con Lucas Pérez, quien ya ha disputado un par de partidos de Liga con el conjunto de Sergio González.
El Cádiz, actualmente, ocupa la decimoctava posición con 38 puntos, tres más que el Real Zaragoza, por lo que está peleando por evitar el descenso a Primera Federación.
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