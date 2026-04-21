Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo
"Considero representa una grave falta de respeto a la centenaria historia de nuestro querido Club", señala
El exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez y Vázquez, ha solicitado, a través de una carta escrita al consejo de administración del RC Deportivo, reconsiderar la decisión de cambiar el topónimo en su nombre oficial. "Deseo transmitirles mi criterio totalmente contrario a su propósito, considero representa una grave falta de respeto a la centenaria historia de nuestro querido Club", indica en su misiva.
"El Deportivo es un patrimonio ciudadano de todos y que a todos representa. No caben ni coyunturas temporales, ni mucho menos intereses políticos que alteren esa condición de Club de todos, provocando divisiones y polémicas ajenas a su naturaleza deportiva", redacta Vázquez en su escrito.
Concluye con las siguientes palabras: "Por todo ello les ruego reconsiderar su propuesta y que nuestra única preocupación sea lograr el ascenso a donde nos corresponde estar".
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