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Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo

"Considero representa una grave falta de respeto a la centenaria historia de nuestro querido Club", señala

Francisco Vázquez desciende por las escaleras del Palacio Municipal de María Pita, en una foto de archivo.

Francisco Vázquez desciende por las escaleras del Palacio Municipal de María Pita, en una foto de archivo. / VICTOR ECHAVE

RAC

A Coruña

El exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez y Vázquez, ha solicitado, a través de una carta escrita al consejo de administración del RC Deportivo, reconsiderar la decisión de cambiar el topónimo en su nombre oficial. "Deseo transmitirles mi criterio totalmente contrario a su propósito, considero representa una grave falta de respeto a la centenaria historia de nuestro querido Club", indica en su misiva.

"El Deportivo es un patrimonio ciudadano de todos y que a todos representa. No caben ni coyunturas temporales, ni mucho menos intereses políticos que alteren esa condición de Club de todos, provocando divisiones y polémicas ajenas a su naturaleza deportiva", redacta Vázquez en su escrito.

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Concluye con las siguientes palabras: "Por todo ello les ruego reconsiderar su propuesta y que nuestra única preocupación sea lograr el ascenso a donde nos corresponde estar".

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