Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: "El ruido no ayuda, trabajamos para tener el mejor Riazor"

Inés Rey, alcaldesa de la ciudad, recibió al Fabril, campeón del Grupo I de Segunda Federación, y tras felicitar al equipo dirigido por Manuel Pablo, expresó que no hablará de la futura reforma de Riazor hasta que "haya algo plausible". "El ruido mediático no ayuda", insistió ante los medios presentes en el ayuntamiento durante un acto en el que estuvieron presentes también los portavoces de los tres grupos municipales.

"Tenemos un acuerdo con el club y ayuntamiento que consiste en ser lo más discreto posible, discretísimos, no vamos a contar nada ni de las reuniones ni del contenido hasta que no empiece a haber cosas cerradas, plausibles, firmadas", indicó esta mañana Inés Rey sobre la futura reforma de Riazor. Tras renunciar al Mundial, el estadio de A Coruña se encamina a una obra de la que todavía no se sabe nada y en la que el Concello irá de la mano con el RC Deportivo.

La alcaldesa incidió en que no era el momento de tratar ese tema: "Aquí lo que estamos es trabajando para tener el mejor riazor. El mejor complejo deportivo que se merece la ciudad y lo haremos con discreción y trabajo. Hemos acordado no comentar". No obstante, considera que "pronto" podrá dar a conocer más detalles.

Preguntada por el convenio y por la transparencia, indica que esta "no está reñida" con la discreción. "Que algo sea transparente quiere decir que no tiene ningún velo que esconda nada extraño. En el momento que haya algo que comunicar se hará de forma transparente. Por lo tanto, son reuniones de trabajo. Ahora mismo es todo lo que puedo decir", concluyó.

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Tal y como indicó La Opinión de A Coruña, el concierto de El Último de la fila no se realizará en Riazor. Sobre esta situación, Inés Rey recalcó que "el concierto estaba supeditado al calendario del club" y, como un posible play off está en el aire, aunque a día de hoy el Dépor ascendería de manera directa, no se ha querido esperar "al último momento". "Como estamos en un límite temporal muy corto, se trasladó al promotor la imposibilidad de hacerlo allí. Valoramos alternativas tanto de fechas como de lugares para que las personas que han adquirido sus entradas puedan disfrutar del concierto", indicó Rey.