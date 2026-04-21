Así fue la revisión del penalti a Altimira, del defensor "quieto" a la decisión final: "Interrumpe y derriba"

La victoria del Deportivo ante el Mirandés estuvo plagada de polémica arbitral después de la no expulsión a Álvaro Ferllo en su penalti cometido, o la pena máxima señalada sobre Adrià Altimira. La Real Federación Española de Fútbol ha compartido a través de redes sociales la revisión de la jugada con la que el equipo coruñés desempató la contienda. Adrià Altimira, en el minuto 53, cae dentro del área tras chocar con Medrano. El colegiado, Álvaro Moreno Aragón, andaluz del comité madrileño, señaló en un primer momento los once metros. Aunque le mandaron revisarlo porque desde la sala AVAR tenían otra percepción, el trencilla se mantuvo firme en esa decisión.

"Álvaro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial cancelación del penalti". Así comenzó el momento más polémico del partido en Riazor. Tras la señalización del penalti, David Gálvez Rascón, encargado del VAR, solicitó a Moreno Aragón la revisión de la acción. Una vez que el colegiado principal llegó a la pantalla, Gálvez Rascón le indicó: "Te voy a mostrar cómo en el momento del regate de Alti, el jugador del Mirandés está quieto, y es Altimira el que se tira encima del defensor. Ahora tú, con las imágenes, valora la mejor decisión".

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Moreno Aragón solicitó otra imagen, aunque desde la sala AVAR le indicaron que la primera era "la más potente" que tenían. Tras ver varias tomas, se mantuvo firme en su decisión: "Vale, déjame verla otra vez. Yo lo que veo es que se le pone por delante y sí que le interrumpe el camino y hay un contacto y lo derriba. Yo voy a mantener la decisión del penalti".

Así fue la revisión del penalti a Altimira