Deportivo
Antía Veiga, convocada con España para el Campeonato de Europa sub 17
Milita en el filial del Deportivo
La canterana del Deportivo, Antía Veiga (Ames, 2009), cumplirá 17 años con la camiseta de la roja. La internacional en categorías inferiores ha sido citada para disputar el Campeonato de Europa, que se celebra entre el 2 y el 17 de mayo en Irlanda del Norte. La canterana deportivista se concentrará el martes 28 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid hasta el sábado 2 de mayo, día en el que pondrán rumbo a Belfast.
La guardameta orzanista, asidua en el filial, con el que ha disputado 16 partidos en Segunda Federación Futfem esta temporada, arrancará su andadura con la rojita el martes cinco de mayo a las 18.00. España se estrenará en Inver Park ante Finlandia. Tres días después, jugará el viernes 8 de mayo ante Francia (15.00) en The Showgrounds. Por último, España se enfrentará, de nuevo en Inver Park, ante Polonia, el lunes 11 de mayo a las 15.00.
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
- Los Jove, Collazo y Modesto Rodríguez promueven pisos turísticos en dos edificios ruinosos en el centro de A Coruña
- Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
- El lotero acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: 'Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor recupera la segunda plaza