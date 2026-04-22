Antía Veiga, convocada con España para el Campeonato de Europa sub 17

La canterana del Deportivo, Antía Veiga (Ames, 2009), cumplirá 17 años con la camiseta de la roja. La internacional en categorías inferiores ha sido citada para disputar el Campeonato de Europa, que se celebra entre el 2 y el 17 de mayo en Irlanda del Norte. La canterana deportivista se concentrará el martes 28 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid hasta el sábado 2 de mayo, día en el que pondrán rumbo a Belfast.

La guardameta orzanista, asidua en el filial, con el que ha disputado 16 partidos en Segunda Federación Futfem esta temporada, arrancará su andadura con la rojita el martes cinco de mayo a las 18.00. España se estrenará en Inver Park ante Finlandia. Tres días después, jugará el viernes 8 de mayo ante Francia (15.00) en The Showgrounds. Por último, España se enfrentará, de nuevo en Inver Park, ante Polonia, el lunes 11 de mayo a las 15.00.