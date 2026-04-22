El Cádiz despide a Sergio y firma a Imanol Idiakez, quien jugará contra el Deportivo

Pese a que las altas esferas del Cádiz daban por hecho que Sergio González se iba a sentar este lunes en el banquillo para el duelo frente a Las Palmas, finalmente la entidad gaditana ha decidido despedir al técnico catalán tras lograr un solo triunfo en su estreno en Miranda de Ebro y después seis derrotas consecutivas. Su sustituto es otro viejo conocido del Deportivo: Imanol Idiakez. El entrenador vasco estaba libre tras decir adiós al AEK Larnaca, su última etapa después de haber sido despedido del conjunto blanquiazul, al que ascendió hace solo dos años a Segunda División. La influencia de Idiakez es palpable en los coruñeses y en sus filas: fue el técnico con el que explotó Yeremay.

Aunque en un primer momento se especuló que el elegido iba a ser Manolo Jiménez, el técnico sevillano declinó fichar por el Cádiz. Este fichaje supondrá el regreso del entrenador vasco a la Liga Hypermotion, en la que ya entrenó con el Deportivo la pasada semana. Además, esta temporada los gaditanos tienen pendiente un partido con el club blanquiazul, será el viernes 8 de mayo. Este encuentro supondrá también el reencuentro tanto de Idiakez como de Lucas Pérez contra su exequipo. El de Monelos ya ha tenido minutos en su regreso a la tacita de plata y rápidamente se ha convertido en uno de los hombres fuertes del vestuario.

La mala racha del Cádiz

El Cádiz lleva en toda la segunda vuelta cuatro puntos y necesita una reacción para tratar de ganar y salvarse. Además, puede darse la circunstancia de que comience su partido en puestos de descenso, siempre y cuando el Real Zaragoza gane el domingo en El Alcoraz el derbi frente al Huesca.

Imanol Idiakez vivió su primera etapa en la segunda división española en la temporada 18-19 tras su buen paso por el Lleida y el AEK Larnaca de Chipre, pero fue destituido tras diez partidos en los que solo logró dos triunfos. Después dirigió al Leganés, donde también fue destituido, y fue el entrenador encargado de devolver al Deportivo a Segunda División tras cuatro años en Primera RFEF.

En la categoría de plata fue despedido también y en Chipre, en el AEK Larnaca de nuevo, fue destituido de forma muy sorprendente, ya que estaba vivo y haciendo buen papel en la Conference League, yendo tercero en la Superliga y habiendo ganado la Supercopa del país chipriota.

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En el Cádiz tiene la misión de lograr la salvación, pero a priori tiene un calendario muy poco propicio para ello, puesto que se va a medir a cuatro equipos que pugnan por playoff o ascenso directo (Las Palmas, Deportivo, Castellón y Racing de Santander) y otros dos de la parte baja (Cultural Leonesa y Leganés).