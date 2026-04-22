Debut de Luisinho y Bastón, 13 fabrilistas, el adiós de Kaká y gratis: así fue la última participación del Real Madrid en el Teresa Herrera en Riazor

El verano de 2013 fue de máxima dificultad para el Deportivo, ahogado por las deudas y sumergido en el proceso concursal tras el segundo descenso consecutivo a la Segunda División. En ese momento llegó el Real Madrid para echar una mano. Augusto César Lendoiro, quien vivía sus últimos meses en el palco de Riazor, anunciaba en la Asamblea de la Federación e Peñas en Ares que el equipo blanco disputaría la 68ª edición del Trofeo Teresa Herrera. 13 años después el Deportivo trabaja para que el Real Madrid regrese.

En esa visita del club de Concha Espina había una alegría para el Dépor. Los blancos vendrían gratis, “incluso pagándose sus gastos”, explicaba Lendoiro. “Ese es el mejor regalo que me puede hacer Florentino Pérez a mí en estos momentos de mayor dificultad y también para el Deportivo. Por eso el agradecimiento a Florentino Pérez y a todo el Madrid”, expresaba el máximo dirigente blanquiazul.

Disputa de un balón en el partido / 13FOTOS

El partido se fijó para el jueves 29 de agosto, ya con el campeonato comenzado, por la limitación de fechas de los madridistas. El partido fue gratis para los socios que retirasen su carnet antes del 5 de agosto y las entradas de público oscilaban entre los 30 y los 60 euros. Además, cada abonado podía retirar una entrada de acompañante por 25 euros.

Banco de pruebas

Las circunstancias convirtieron al decano de los trofeos veraniegos en un partido de pruebas, tanto para el Deportivo como para el Madrid. Así lo decía Fernando Vázquez en la previa del partido: “Intentaremos probar cosas, ver futbolistas y que me sirva como banco de prueba de la estructura del equipo, para probar algo diferente y definir a algunos futbolistas que conozco menos”. El partido supondría el debut de un recién aterrizado en A Coruña, Borja Bastón.

Borja Bastón intenta un remate ante Nacho y Casillas / 13FOTOS

La crónica del partido de LA OPINIÓN comenzaba así. "Poco más de un cuarto de hora le duraron al Deportivo sus ilusiones de alzar la Torre de Hércules. Ya perdía 0-3 cuando se dio cuenta de que enfrente estaba el Madrid, un rival hoy por hoy a años luz del equipo coruñés. Los blancos dejaron sentenciado el título en los compases iniciales, con goles de Kaká, Morata y Casemiro. Luego se limitaron a dejar pasar los minutos sin renunciar a un marcador aún más abultado. El Dépor, muy espeso en ataque, mejoró en la segunda mitad e hizo méritos para maquillar el resultado con un gol. Sin embargo, solo hubo un tanto más y fue nuevamente visitante, el segundo de Kaká en su cuenta particular. Fue un Teresa Herrera sin demasiada historia y deslucido, sobre todo por la falta de emoción. Más allá del 0-4, hasta comprensible por la diferencia de potencial, el partido sirvió para que el público de Riazor se empezara a ilusionar con algunos nombres propios prometedores. Sobre todo dos: el del debutante Borja y el del fabrilista Bicho. El madrileño demostró su fama de cazagoles rematando cada vez que tuvo ocasión. No marcó, pero dejó claro que es un delantero de área, siempre alerta para armar la pierna y disparar. El sadense, puro desparpajo, aprovechó la media hora que tuvo para tirar del equipo hacia arriba, con mucha movilidad y buenos destellos de su calidad".

Trece fabrilistas

Aquel verano el Deportivo tenía muchas dificultades para fichar, lo que afinó la búsqueda de talento en la cantera de Abegondo. Durante el partido jugaron en distintos momentos trece jugadores que habían pasado por el Fabril. En portería Fabricio sustituyó a Lux en el descanso. Además, Laure, Diego Seoane, Uxío, Insua, Dani Iglesias, Álex Bergantiños, Juan Domínguez, Paulo Teles, Juan Carlos Real, Cañi, Bicho y Luis Fernández jugaron en algún momento del encuentro.

Bicho, ante Nacho / 13FOTOS

En aquel Dépor, que a final de temporada logró el ascenso, además de Bastón también debutaba Luisinho. Otros jugadores como Wilk, Culio y Rudy Cachicote jugaban uno de sus primeros partidos ante un Riazor lleno. También estaba comenzando la segunda etapa de Arizmendi en el club blanquiazul.

Once galáctico del Madrid

Este torneo suponía el regreso de Carlo Ancelotti a Riazor, quien era el entrenador del Milán en la histórica remontada de los cuartos de final de Champions League y quien ya había jugado un Teresa Herrera que no pudo ganar en el centenario de los coruñeses. En aquel Milán también estaba Kaká.

El Real Madrid no se guardó nada en aquel encuentro, que salió con un once titular plagado de galácticos. Casillas; Carvajal, Pepe, Nacho, Marcelo; Casemiro, Isco, Kaká; Morata, Jesé y Ronaldo formaban la alineación blanca. En la segunda mitad salieron al campo jugadores como Arbeloa, Di María, Benzemá u Özil. El Real Madrid ganó 0-4 y levantó su novena Torre.

Kaká pedía salir

Al terminar el partido también se producía una noticia de calado para el club blanco. El mediapunta Kaká pedía públicamente al club en la zona mixta de Riazor que le diese “facilidades para salir”. “Mi obligación es entrenar todos los días para jugar, pero no quiere decir que estoy satisfecho. Me gustaría salir y que el club me diera facilidades”. Kaká reconocía que su intención era abandonar el Madrid para seguir su carrera en un equipo europeo en el que pueda tener más continuidad. “Las cosas están difíciles aquí, hay menos espacio, y es hora de tener más continuidad. Me gustaría que hubiera una solución”, señaló el brasileño.

Kaká, ante Juan Carlos Real, en su último partido con el Real Madrid / 13FOTOS

Kaká marcó dos goles y vivió su último partido como jugador del Real Madrid. Levantar la Torre de Hércules fue su último acto como madridista en un campo de fútbol.

Final feliz a la temporada

La 2013-14 que estaba comenzando fue una temporada feliz para ambos clubs. El Real Madrid no pudo ganar la Liga, que se llevaron sus vecinos rojiblancos, pero sí que pudo levantar los otros dos trofeos de la temporada, tanto la Copa del Rey en la que venció al Barcelona (1-2) en la final como la Champions League, la ansiada "décima", ganada precisamente al Atlético en Lisboa. Por su parte, el Deportivo, ascendió tras una temporada no sencilla. Lo hizo con 69 puntos, los mismos que cuando ganó la liga en el 2000, aunque con cuatro partidos más.