Fútbol | Deportivo
El Deportivo ultima el regreso del Real Madrid al trofeo Teresa Herrera de este verano en Riazor
El torneo decano del fútbol español se disputará en el estadio de Riazor entre los días 8 y 12 de agosto
El torneo veraniego decano del fútbol español, el Teresa Herrera, está cerca de juntar en agosto de 2026 a los dos equipos que más títulos acumulan en sus vitrinas. El Deportivo ultima la participación en la edición de este verano del Real Madrid, según ha podido confirmar LA OPINIÓN.
La propuesta ha partido del club coruñés, opción en la que se ha trabajado los últimos meses. Desde el principio se encontró en el club blanco buena predisposición, aunque existen flecos pendientes por la planificación deportiva del equipo madrileño. El club presidido por Florentino Pérez no tiene previsto realizar gira norteamericana este verano, lo que contribuiría a que regrese al torneo que levantó nueve veces, una opción que da por cerrada el diario AS en una noticia firmada desde Madrid. Tampoco tiene por ahora el nombre de su entrenador de cara a la próxima temporada. Además, la fecha del Mundial de fútbol, el 19 de julio, condiciona la pretemporada del club blanco.
La previsión es que este partido se juegue en las fechas habituales del torneo en los últimos años, una semana antes del comienzo de la competición, entre el sábado 8 y el miércoles 12 de agosto. Sin embargo, la del día 12 es una fecha marcada en rojo en el calendario de la ciudad, puesto que ese día se producirá el esperado eclipse solar total que se podrá observar desde A Coruña.
Última vez en 2013
El equipo presidido por Florentino Pérez regresará trece años después al Teresa Herrera. En el verano de 2013 visitó A Coruña cuando el Deportivo estaba en Segunda División y con la competición ya comenzada. Fue durante las primeras etapas tanto de Fernando Vázquez como de Carlo Ancelotti en los banquillos de ambos clubs. El club blanco ganó por 0-4 con dos goles de Kaká y dos más de Casemiro y Morata. En las próximas semanas se verá si este regreso es de nuevo con el club blanquiazul en la segunda categoría o en la misma que los blancos.
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