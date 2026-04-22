El exjugador del Deportivo y del Burgos que triunfa en Azerbaiyán: solo jugó un partido de local en Riazor

El Deportivo se enfrenta al Burgos este fin de semana en la jornada 37 de Segunda División. Será un partido clave en una Liga Hypermotion que está al rojo vivo, y una de las salidas más complicadas para el conjunto coruñés en lo que resta de campeonato. Ambas escuadras guardan viejos conocidos en común. Riki Rodríguez militó en El Plantío bajo las órdenes de Julián Calero; mientras que Víctor Mollejo, ahora con los hijos del frío, lo hizo en A Coruña, un lugar al que siempre regresa. No son muchos los jugadores que vistieron ambas camisetas, pero uno lo hizo recientemente y, tras abandonar el fútbol español, brilla con luz propia en Azerbaiyán, en las filas del Qarabag, con el que esta campaña ha podido disfrutar de la Champions League con uno de los equipos revelación del torneo.

Más de 5.500 kilómetros separan el Azersun Arena, el estadio en el que juega sus partidos de local el Qarabaj, de El Plantío, el estadio en el que el Deportivo y el Burgos se enfrentarán este fin de semana. Esas 61 horas de distancia en coche, recorribles atravesando Estambul, será una distancia mínima virtual para seguir el encuentro entre ambas entidades para Joni Montiel, el jugador que recientemente ha vestido ambas camisetas de dos escuadras que ahora cruzan sus caminos.

Ambos equipos pelean en Segunda División por ascender a Primera. Por su parte, Montiel, en el Qarabaj, ha visto como el dominio del club sobre la liga se ha escapado, y su escuadra está a 13 puntos con un partido menos del Sabah FC. Precisamente, este miércoles a las 18.00 ambas entidades se enfrentan en las semifinales de la vuelta de la Copa nacional tras el 2-2 de la ida.

Su etapa en el Deportivo

En 2019, con el Fabril compitiendo en Segunda División B, el equipo blanquiazul se reforzó con la cesión de Joni Montiel, extremo zurdo procedente del Rayo Vallecano. En aquel filial deportivista que terminó por descender, Joni Montiel fue una pieza clave.

Su buen nivel con el filial le permitió tener minutos con el primer equipo, aunque la alta competición le impidió que fuera con continuidad. Jugó un único partido oficial con el Deportivo, ante el Nàstic de Tarragona. "Estuvo muy bien, la verdad, muy buenos minutos", reconoció Natxo González aquel día. El técnico expuso que el joven madrileño mostró el repertorio que le llevó a debutar con 17 años en Primera División con el Rayo. "Nos ha dado continuidad y nos ha dado desborde. Es un jugador que genera sensación de que algo puede ocurrir". Sin embargo, no tuvo continuidad y, tras el descenso del equipo B, y la no promoción, regresó al Rayo Vallecano.

Joni Montiel , detrás de Caballo, durante su debut con el Deportivo / Carlos Pardellas

Su etapa en el Burgos

Su paso por El Plantío también fue mediante una cesión, hace dos temporadas. En enero de 2024, el Burgos llegó a un acuerdo con el Rayo Vallecano para hacerse con los servicios del habilidoso extremo zurdo. Con el equipo blanco, anotó un gol, dio una asistencia y disputó 17 partidos.

En aquel Burgos de Bolo fue importante. De 17 encuentros, 11 fue titular, acabando con una racha de seis encuentros consecutivos de Liga partiendo desde el inicio, aunque alternando la banda y la mediapunta.

Joni Montiel, con el Burgos / Burgos CF

Los números de Montiel en el Qarabaj

Joni Montiel aterrizó este verano en Azerbaiyán para unirse al exótico proyecto del Qarabaj, en el que ha podido estrenarse en la Champions League. Con los azerís fue titular en el histórico triunfo por 3-2 ante el Eintracht de Frankfurt, y jugó ante el Ajax o el Liverpool. También fue de la partida en los dos enfrentamientos contra el Newcastle United en la ronda intermedia de la Champions League que dio acceso a los ingleses a los octavos de final.

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En Liga Joni Montiel también está siendo indiscutible en el once titular. Suma 17 encuentros y sus cifras le sitúan entre los máximos productores del equipo. Ha marcado cuatro goles en liga y ha dado nueve asistencias: siete en el campeonato doméstico, una en Copa y otra en la Liga de Campeones.