El Fabril, rey de reyes en el fútbol español: nadie iguala su racha invicta en las cuatro categorías nacionales

El Deportivo Fabril ha logrado el ascenso tras un curso colosal. Quedan todavía dos partidos, pero hace ya más de una semana que los pupilos de Manuel Pablo tuvieron su particular fiesta de celebración. El equipo de Manuel Pablo lo ha hecho siendo, con diferencia, el gran dominador de su competición. Le sobraron tres partidos de liga para alzar el título, pero también es el mejor local, el mejor visitante, el equipo que más anota y el que menos encaja en el Grupo I de Segunda Federación. La hazaña, además, se ha conseguido tras una larga racha sin perder que se extiende desde noviembre. 20 partidos después de aquella derrota con orgullo ante la Gimnástica por la mínima en Abegondo, nadie ha vuelto a tumbar a los blanquiazules. Esa dinámica le convierte en el equipo con más encuentros consecutivos invictos en las cuatro categorías del fútbol español en el curso 25/26. El récord actual lo tenía el Rayo Majadahonda. Se superó en El Helmántico.

Le quedan dos partidos al Fabril para extender a las 22 las jornadas consecutivas sin tocar la lona. Son números inimaginables para cualquier equipo en cualquier categoría. Pero, en realidad, inalcanzables dentro del fútbol profesional español. Nadie en las dos primeras categorías se acerca. Tampoco en Primera Federación. Hay que igualar y mirar a los otros grupos de Segunda RFEF para encontrar algo similar a lo que está haciendo el Fabril. Y, actualmente, nadie le puede superar, ya que solo el Sanse, con 16, mantiene un invicto activo. En ese grupo, el madrileño, estaba el Rayo Majadahonda, que llegó a enlazar 19 encuentros consecutivos sin perder. Una cifra que igualó el filial deportivista en Riazor ante la UD Ourense y que el pasado fin de semana superó.

El Sant Andreu, posible rival la próxima temporada en Primera Federación, ha tasado 17. Otras las entidades que pelean por promocionar, como el CD Extremadura, llegó a sumar 13. Por extender la comparativa a la élite, el Barcelona realizó nueve seguidas en Liga. Su techo este curso. Las mismas que el Eibar, el Málaga o el Almería en Segunda, algunos de los equipos que han logrado invictos largos. Ninguno se acerca a los 20 del Fabril.

Título para el Fabril / Carlos Pardellas

¿Qué le queda al Fabril por delante?

El equipo de Manuel Pablo tiene ahora dos jornadas más para extender su hazaña. Para seguir extendiendo su legado y superar la barrera de los 70 puntos. Este domingo (12.00), los blanquiazules jugarán en Abegondo ante el Valladolid Promesas. El filial pucelano está en descenso con 39 puntos, a dos del Atlético Astorga, en posición de play out, y a tres del Langreo, fuera de la quema.

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El filial blanquiazul acabará la temporada ante el Real Ávila. Los abulenses pelean por entrar en la promoción de ascenso. Actualmente ocupan la cuarta plaza, con 50 puntos, dos por encima de Coruxo y Gimnástica Segoviana, y tres más que el Salamanca o cinco sobre el Bergantiños. Son los rivales potenciales que le podrían adelantar si se despistan.