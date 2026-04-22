Lage, sobre la petición de Paco Vázquez de no cambiar el topónimo del Deportivo: "Responde a un sentir mayoritario"

El concejal de economía, José Manuel Lage Tuñas, cree que el Deportivo "acierta" con el cambio de topónimo en el nombre oficial de la entidad, y responde a la petición del exalcalde de la ciudad, Paco Vázquez, quien solicitó a través de una carta escrita la cancelación de la decisión. "Creo que responde a un sentir bastante mayoritario de los abonados, socios y afición", expresa.

"Máximo respeto a quien fue alcalde de esta ciudad durante 23 años, y contribuyó notablemente a transformar esta ciudad", comenzó su respuesta Lage Tuñas al ser preguntado por la misiva escrita por el exalcalde Francisco Vázquez. No obstante, está en desacuerdo, ya que se trata de "normalizar" lo que ya es parte "de la vida cotidiana y administrativa" de A Coruña.

Lage Tuñas pide "respetar a quien tenga una visión diferente" ya que las lenguas "son para entenderse", aunque también añade que no se deben abrir "escenarios de conflicto donde lo hay conflicto social". El concejal de A Coruña, en un tono más distendido, señala que lo relevante es "que la pelotita entre" para ver al Deportivo ascender, ya que lo que es bueno para el club, lo es "para la ciudad".

"Lo que va para la ciudad, va para el Deportivo. Acertamos si vamos de la mano. Yo creo que en ese camino estamos. Caminamos mucho mejor cuando vamos en la misma dirección, eso sí es relevante", resaltó sobre las relaciones entre ambas partes. Con una reforma conjunta de la ciudad deportiva de Riazor en el horizonte, A Coruña y el Dépor vuelven a tener una buena relación.

La carta de Francisco Vázquez dirigida al Deportivo

El exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez y Vázquez, ha solicitado, a través de una carta escrita al consejo de administración del RC Deportivo, reconsiderar la decisión de cambiar el topónimo en su nombre oficial. "Deseo transmitirles mi criterio totalmente contrario a su propósito, considero representa una grave falta de respeto a la centenaria historia de nuestro querido Club", indica en su misiva.

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"El Deportivo es un patrimonio ciudadano de todos y que a todos representa. No caben ni coyunturas temporales, ni mucho menos intereses políticos que alteren esa condición de Club de todos, provocando divisiones y polémicas ajenas a su naturaleza deportiva", redacta Vázquez en su escrito.