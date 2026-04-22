Deportivo
Mauro Valeiro, titular en la goleada de España sub 17 a Ucrania
Jugó más de una hora con el combinado dirigido por Sergio García
Mauro Valeiro fue titular en la goleada de España ante Ucrania en un amistoso de categoría sub 17 (4-0). El combinado dirigido por Sergio García, exdelantero nacional, venció con contundencia por 4-0 en el primero de los dos amistosos que disputarán ambas selecciones. Este jueves, en Córdoba, se medirán de nuevo.
El juvenil de primer año, indiscutible en el equipo que dirigido Miguel Figueira, es una de las grandes joyas de la cantera blanquiazul. Mauro se está convirtiendo en una pieza clave de la selección sub 17, y en otras ocasiones, ya ha dejado goles y jugadas para enmarcar.
Este martes, Mauro fue titular con la selección sub 17, que goleó a Ucrania por 4-0. Mikel Urrestarazu, Santi del Pino, Roberto Tomás y Christian Imga anotaron los tantos. El deportivista Valeiro disfrutó de 66 minutos.
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