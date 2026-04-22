Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva vida para el concesionario Conde MedínAsí está la clasificación en SegundaLa terraza con las mejores vistas de Galicia está en BarrañánDos detenidos por múltiples robos en el área coruñesaLa Xunta evalúa el impacto de asumir la gestión de la AP-9Francisco Vázquez pide al Deportivo no cambiar su topónimo
instagramlinkedin

Deportivo

Mauro Valeiro, titular en la goleada de España sub 17 a Ucrania

Jugó más de una hora con el combinado dirigido por Sergio García

Mauro Valeiro, durante el partido de la selección sub 17 ante Ucrania

Mauro Valeiro, durante el partido de la selección sub 17 ante Ucrania / RFEF

RAC

A Coruña

Mauro Valeiro fue titular en la goleada de España ante Ucrania en un amistoso de categoría sub 17 (4-0). El combinado dirigido por Sergio García, exdelantero nacional, venció con contundencia por 4-0 en el primero de los dos amistosos que disputarán ambas selecciones. Este jueves, en Córdoba, se medirán de nuevo.

El juvenil de primer año, indiscutible en el equipo que dirigido Miguel Figueira, es una de las grandes joyas de la cantera blanquiazul. Mauro se está convirtiendo en una pieza clave de la selección sub 17, y en otras ocasiones, ya ha dejado goles y jugadas para enmarcar.

Noticias relacionadas

Este martes, Mauro fue titular con la selección sub 17, que goleó a Ucrania por 4-0. Mikel Urrestarazu, Santi del Pino, Roberto Tomás y Christian Imga anotaron los tantos. El deportivista Valeiro disfrutó de 66 minutos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents