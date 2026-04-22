Mulattieri trabaja en solitario y Dani Estévez se une al grupo en el Deportivo

El Deportivo no descansa en una semana corta. Tras haber tenido mucho tiempo de preparación de cara al encuentro ante el Mirandés, los blanquiazules no han podido tener día libre en la segunda jornada tras encuentro, momento en el que aparecen las molestias más importantes tras el esfuerzo físico realizado el lunes.

Noé Carrillo y Dani Estévez completaron una sesión de trabajo en la que no estuvo Samuele Mulattieri. El delantero italiano realizó trabajo personalizado e individual. El club no ha notificado que tenga molestias y explica que se trata de una gestión de cargas, aunque fue la única ausencia, junto a David Mella.

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El Deportivo regresa esta mañana al trabajo en su horario habitual con la penúltima sesión antes de viajar el viernes a tierras burgalesas. Ninguna será de carga alta para evitar inconvenientes físicos antes del encuentro ante el Burgos. Este jueves, Hidalgo dispuso de un juego de posición tras una activación . Todo el trabajo se llevó a cabo en el campo tres, en una sesió corta.