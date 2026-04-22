El reencuentro de Natxo González con la plantilla del Sant Andreu tras sufrir un infarto

Natxo González, exentrenador del Deportivo en la temporada 2018/19, reapareció en las instalaciones de la Unió Esportiva Sant Andreu, después de haberse recuperado de un infarto que le llevó a estar en la UCI. El conjunto catalán compartió un vídeo del técnico, que se abrazó uno a uno a sus jugadores.

El club catalán vive su mejor momento en muchos años, con el ascenso a Primera RFEF cosechado este fin de semana.