Segunda RFEF
El reencuentro de Natxo González con la plantilla del Sant Andreu tras sufrir un infarto
El club catalán compartió un vídeo en el que se ve al exentrenador del Dépor abrazando a todos sus jugadores
Natxo González, exentrenador del Deportivo en la temporada 2018/19, reapareció en las instalaciones de la Unió Esportiva Sant Andreu, después de haberse recuperado de un infarto que le llevó a estar en la UCI. El conjunto catalán compartió un vídeo del técnico, que se abrazó uno a uno a sus jugadores.
El club catalán vive su mejor momento en muchos años, con el ascenso a Primera RFEF cosechado este fin de semana.
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