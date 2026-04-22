Yeremay relata la dureza "mental" de la pubalgia y su recuperación: "Estoy como un animal"

58 días después de su última vez, Yeremay figuró de nuevo en un once titular del Deportivo. Habían pasado dos meses desde que el pubis le obligó a parar. Por el camino, un largo y arduo periodo de trabajo para estar a punto por una "lesión jodida, muy difícil, muy de cabeza". Pero el 10 está de vuelta para la recta final de Segunda División.

"Hay muchos días que no te sientes bien. Otros días parece que te encuentras mejor, pero al siguiente vuelves igual. Lo estoy llevando bien. Al principio sí que me agobiaba un poco, tenía días malos. Ahora creo que lo estoy llevando mucho mejor", relató el canario sobre cómo ha vivido el proceso de recuperación de una pubalgia que le sigue acompañando. Que le ha limitado. Lastrado. Y todavía no le deja estar a su máximo nivel.

Yeremay / Casteleiro

"Es un dolor que tú estás en el campo y quieres hacer lo que siempre haces. Vivo mucho de frenar, arrancar, regatear, de fintar... Estás en el campo, dices: 'lo hago siempre', y quiero, pero no te deja", relata. Ese querer pero no poder "te agobia". Te lleva, explica el canario, a situaciones "muy jodidas" porque "quieres pero no puedes".

El 10 blanquiazul relata su experiencia. Es una dolencia que "va más lenta". No existe una recuperación total. Un día duele más, al siguiente menos. "Estoy tranquilo, trabajando, dando mi 100%. No es el 100% de hace seis meses, pero poco a poco, cada vez me voy encontrando mejor, aumentando las cargas", añade sobre el día a día. Ha tenido que aprender a convivir. No obstante, el quirófano, una posibilidad para muchos que la sufren, como José Ángel el año pasado, no es una opción. Se ve bien. "Estoy como un animal", bromea.

Yeremay controla la pelota ante Fran Gámez / CARLOS PARDELLAS

Yeremay y el proceso mental de la pubalgia

La pubalgia exige al futbolista. En lo físico y, también, en lo mental. Ese querer y no poder, relata el canario, fue lo que más "costó" del proceso. En especial dentro del campo. "En muchas situaciones que ustedes están acostumbrados a verme que puedo fallar, pero que lo normal es que lo haga, o por lo menos lo intente, y no podía", explica. Eso lo llevó especialmente mal. "Es mi juego y no poder hacerla porque estás mal... eso y el dolor son las cosas que más me jodieron", expresó con total sinceridad.

Han sido meses de pensar mucho. De aprender a gestionar las emociones. Ayudó Joaquín Sorribas, el psicólogo, aunque no ha hecho trabajo extra más allá del habitual: "Sí que es verdad que Sorri me ha ayudado mucho en esta lesión como cuando me lesioné del peroné o cuando no estuve jugando bien. Es verdad que con esta lesión es muy difícil y es mucho de estar fuerte de mente".

Este proceso, considera Yeremay, le ha enseñado a ver "las cosas de otra manera". "En este tiempo me he hecho mucho más fuerte, seguramente me ayudará en los próximos años", remarca.

Yeremay, durante la comparecencia de prensa / Casteleiro

Así ve al Deportivo en la recta final del campeonato

Yeremay quiere darlo todo en esta recta final de temporada en Segunda División. Se va a decidir por pequeños detalles, y el canario prefiere no hablar de cuentas ni de números. "Tienes que ir partido a partido, no puedes pensar en después del Burgos, si no va a ser muy difícil. Los pequeños detalles van a marcar las diferencias", expresa el máximo goleador del equipo.

El canario ve "muy bien" al equipo, con "la flechita para arriba", y espera poder sumar al grupo. Respecto a qué versión verá la gente de su figura, aguarda que pueda ser poco a poco la mejor posible: "Ojalá. Porque va a ser bueno para todos. Para mí, para el equipo… lo que yo tengo claro es que yo voy a dar mi 100%. ¿Mi 100% de ahora es el que están acostumbrados a ver? No lo sé. Igual el próximo partido me encuentro bien y no tengo tanto dolor. Luego tiene que ir de la mano de hacer un buen juego. Ojalá pueda ayudar al equipo".

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El abrazo a Patiño

Yeremay también habló de uno de los momentos del pasado partido. Tras marcar gol ante el Mirandés, acudió al banquillo a abrazarse con Charlie Patiño. "El grupo es lo más importante. Mucho más importante que cualquier jugador", explica sobre el valor de lo colectivo. "Charlie el partido ante el Huesca no estuvo bien, pero como yo no he estado bien en muchísimo tiempo. Se le mató y creo que es un jugador muy joven, tiene un nivel muy alto. Es muy amigo mío y le tengo un cariño especial. Quise celebrarlo con él", añadió.