La decisión de Hidalgo sobre la medular del Deportivo en Burgos: Riki, Villares o ambos

Riki Rodríguez ha sido el particular río Guadiana en los planes de Antonio Hidalgo desde que se sumó al vestuario del Deportivo sobre la bocina del mercado invernal. El centrocampista asturiano encaja cada vez mejor con Mario Soriano, con quien ha compartido el doble pivote en varias ocasiones, pero sus virtudes, quizá, difieren de las necesidades que aprecia el técnico catalán de cara a ciertos duelos y entornos. Tuvo más participación ante el Córdoba, el Huesca o el pasado lunes el Mirandés, pero quedó relegado a un plano secundario en un duelo exigente como el del Málaga. Contra el Burgos, en el penúltimo duelo frente a otro candidato al ascenso, la duda es inevitable: mantener a Riki, confiar en el equilibrio de Villares o hacerles coincidir desde el inicio.

No es una decisión baladí la fórmula de una medular que tendrá que lidiar con el bloque bajo de un Burgos que, pese a jugar en casa, no siente pudor al cederle la iniciativa a los rivales. "Uno puede pensar que, con Riki, vas a tener la pelota y mayor capacidad de creación. Pero, aun así, el Mirandés, con sus limitaciones, nos generó demasiados problemas, la mayoría, en transición defensiva", reflexiona Manu Sánchez. El exentrenador del Dépor Abanca se decanta por Diego Villares para formar el tándem del centro del campo con Mario Soriano. "La filosofía de Ramis se basa en construir desde atrás. Se instala en su campo y aprovecha las transiciones con Íñigo Córdoba, Curro Sánchez o Fer Niño. El mejor futbolista para equilibrar eso es Villares", propone.

El técnico no deshecha las virtudes de un Riki que tiene "clarividencia con la pelota" y un talento natural para leer y ejecutar pases clave en salida de balón y en reparto de juego. "Entiende muy bien los espacios y siempre tiene mucha seguridad en sus pases. Encajaría perfectamente como doble pivote con Villares o, si no, como interior", añade.

Toda la carne en el asador

"El Burgos le va a dar al Deportivo balón y tiempo, pero no espacio", pronostica José Ángel Salgado, Peli. Ante esa tesitura de partido, contra un equipo que prioriza la fase defensiva sobre todas las cosas, prevé que los herculinos necesitarán la precisión de Riki, pero no descarta que Hidalgo se atreva a modificar su plan habitual y que el sacrificado estuviese por delante para dar entrada, también, a Villares. "Tendrías la capacidad de iniciar el juego con más facilidad sin perder el equilibrio y la presión hacia delante", justifica.

Villares busca opciones de pase en la visita del Deportivo a Huesca. / Fernando Fernández

Cree que la solución dependerá del plan que el técnico blanquiazul quiera ejecutar el técnico de Canovelles, pero tiene claro cuál debería ser la ruta a seguir. "En este tramo final de temporada hay que asumir ciertas cosas. Entre ellas, la disyuntiva de Riki y Villares y quizá prescindir de Luismi más arriba", incide. El capitán reforzará las tareas más arduas y el asturiano, incluso, puede ayudar a acelerar el juego hacia los costados para tratar de quebrar el bloque bajo burgalés. "Si la idea es reforzarse en posicional, la opción tendría que ser Villares, pero ante un Burgos que va a ceder la iniciativa, tenemos experiencias de partidos anteriores en las que sería idóneo salir con jugadores que te den más fluidez desde el inicio", expone.

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En ese escenario, Mario Soriano regresaría a la posición de mediapunta o formaría un trivote con interiores. Sin embargo, Manu Sánchez no cree que esa sea la propuesta por la que opte Antonio Hidalgo. "Cuando se formalizó el fichaje de Riki pensé que eso es lo que íbamos a ver y me parecía muy interesante, pero no entra en lo que sabemos que le gusta", reconoce. La clave, cree, está en la figura detrás del delantero. "A él le gusta mucho la presencia de Stoichkov o Luismi, un jugador de fuera que se mete hacia dentro, detrás del punta, y genera dudas entre líneas", añade. Con cualquiera de las estrategias, confían en que el Dépor sea capaz de desarbolar al Burgos para seguir firme en su camino hacia Primera.