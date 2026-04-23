De la defensa ilustre del Deportivo campeón de Liga a los banquillos de élite: El camino de Luis Miguel Ramis

Luis Miguel Ramis aterrizó en el Deportivo tras abandonar un Sevilla con el que acababa de descender a Segunda. Aquel zaguero tarraconense quizá no sabía que, durante sus próximas tres temporadas en A Coruña, formaría parte de una zaga ilustre que llevó al conjunto blanquiazul a lo más alto. Formó parte de aquel título de Liga del 2000. Nunca fue un titular indiscutible, pero sí un recurso valioso en los planes de Corral o Irureta. En aquella zaga, cosas del destino, no solo se alternaron el afán por defender la portería de Songo'o. También compartieron un futuro brillante en los banquillos.

El entrenador catalán inició su carrera en los banquillos en la cantera del Real Madrid, escalando desde La Fábrica hasta asumir el mando del Castilla durante seis meses. Fue tiempo suficiente para ganarse una oportunidad en un Almería que luchaba por la salvación en Segunda en 2017. Lideró al Albacete a un ascenso a la categoría de plata y lo metió en el play off en el que, en paralelo, el Dépor tuvo que lamentar aquella pesadilla de Mallorca.

Ramis saluda a Hidalgo antes del duelo entre el Dépor y el Burgos en la primera vuelta en Riazor. / Iago Lopez/Roller Agencia

Se hizo una insignia en el Tenerife, al que también hizo rozar las mieles de Primera División, y, aunque su experiencia en el Espanyol hace tres años no llegó a buen puerto, ha encontrado en Burgos un sitio donde volver a aspirar a la máxima categoría. Siempre con una idea clara, con un fútbol seguro en bloque bajo y peligroso en transiciones, se ha asentado como uno de los técnicos mejor valorados de la categoría. En varias ocasiones apareció como futurible para el banquillo de Riazor, pero nunca cristalizó esa posibilidad.

De la zaga al banquillo

El actual técnico del Burgos encontró en su llegada A Coruña como futbolista un rol secundario en el eje de una zaga en la que mandaban e iban a mandar otros futuros entrenadores de renombre. Cuando llegó, en 1997, Paco Jémez era el líder de aquella defensa. El canario, actualmente enrolado en el cuerpo técnico de otro exblanquiazul con Nuno en el West Ham, cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos de Córdoba, Cartagena, Rayo Vallecano, Granada, Ibiza o los exóticos Cruz Azul de México y Tractor de Irán.

Coincidió también con un jovencísimo Lionel Scaloni, que esperaba su oportunidad como carrilero con apenas 19 años, recién aterrizado en el Dépor. Tras dejar el fútbol en 2015 y ejercer durante unos meses de ayudante de Sampaoli en el Sevilla, comenzó a medrar en las categorías inferiores de la selección argentina hasta ser el seleccionador nacional absoluto y conquistar el Mundial de 2022.

Un año más tarde vio aterrizar en el proyecto a Manuel Pablo, el actual comandante de un Fabril que acaba de sellar su ascenso a la Primera RFEF a un ritmo inigualable. Quien le restó minutos en el eje fue el argentino Gabriel Schürrer, que cuenta ya con una larga carrera en los banquillos del fútbol argentino y sudamericano y llegó a dirigir a Lanús o Argentinos Juniors.

Otros casos

Otros compañeros tuvieron labores en los banquillos con más idas y venidas. Es el caso de Hélder, que dirigió en Eslovaquia, Arabia Saudí y, hasta la pasada temporada, al Penafiel. En el club portugués trabaja actualmente José Manuel Aira, otro coetáneo de aquella zaga que pasó por numerosos banquillos en España y probó suerte en Croacia y Francia.

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Nando o Manel Menéndez, que visitó hace poco Abegondo con el Langreo, también se labraron su camino en categorías más bajas, mientras que el francés Jérome Bonnissel ejerce como director de scouting del Standard de Lieja belga. De aquellos entrenamientos en Acea de Ama y las tardes de gloria blanquiazul a comandar proyectos de élite. Ramis cumple con creces.