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Fútbol | Deportivo

Idiakez: "Cuando salí del Dépor me fui al extranjero porque no me sentía capaz de ir a ningún sitio en España"

"El Dépor y el Cádiz son dos clubes de pertenencia, de la gente", comparó en su presentación como nuevo técnico amarillo

Imanol Idiakez posa junto a Juan Cala y Manuel Vizcaíno en su presentación como nuevo entrenador del Cádiz.

Imanol Idiakez posa junto a Juan Cala y Manuel Vizcaíno en su presentación como nuevo entrenador del Cádiz. / Cádiz CF

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Imanol Idiakez ya ejerce como nuevo entrenador del Cádiz, pero no se olvida de su pasado en A Coruña. «Cuando salí del Dépor me fui al extranjero porque no me sentía capaz de ir a ningún sitio en España. Solo tenía en mi cabeza un club al que poder ir después, que era el Cádiz», aseguró el técnico vasco en su presentación.

Afronta en el equipo amarillo una difícil empresa, la de salvar la categoría y ocupar el banquillo por el que ya han desfilado este curso dos exblanquiazules como Gaizka Garitano y Sergio González. Compara este reto con el que asumió hace casi tres años, cuando desembarcó en Riazor. «La empresa es parecida por la grandeza de ambos clubes. Son dos equipos de pertenencia, de la gente. El Dépor me dejó huella, se me quedó muy adentro, y espero devolver al Cádiz a donde se merece», aseguró.

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En sus primeras horas en la tacita de plata ya pudo coincidir con Lucas Pérez. «Le mandé un mensaje para felicitarle cuando fichó por el Cádiz, pero no habíamos vuelto a hablar. Ayer (por el miércoles) le vi, nos dimos un abrazo y entrenó. Al acabar le dije que era un día de poco tiempo para mí, pero hablaremos estos días», desvelo. Matizó que su llegada al equipo gaditano no tiene que ver con el delantero, sino con Juan Cala y con el presidente, Manuel Vizcaíno.

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