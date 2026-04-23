La RFEF investiga los gritos xenófobos en el Salamanca-Fabril

El juez disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó abrir una investigación sobre los cánticos xenófobos que árbitro Gil Arenas reflejó en el acta del partido entre el Salamanca y el Fabril el pasado fin de semana. El organismo federativo llevará a cabo una instrucción específica para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades disciplinarias. Estas sanciones, todavía por determinar, pueden ser económicas o un cierre parcial de la grada.

Los cánticos

El colegiado reflejó en su escrito al finalizar el encuentro que, en el minuto 36, «un sector de la grada, cuya indumentaria se identificaba con la del equipo local, realizó los siguientes cánticos: 'musulmán el que no bote'». El duelo permaneció parado unos instantes debido a estos gritos islamófobos, que se produjeron pocas semanas después de los que se escucharon en el RCDE Stadium durante el amistoso entre las selecciones de España y Egipto.