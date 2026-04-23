Ximo Navarro: "La renovación no me va a desviar"

Ximo Navarro piensa solo en el futuro inmediato, en las seis finales que le restan al Deportivo en el tramo final de la liga, y no va más allá, a lo que pueda pasar a partir del 30 de junio, cuando termina su contrato. "La renovación no me va a desviar. Daré el cien por cien en esta recta final para intentar conseguir el objetivo", remarcó el lateral de Guadahortuna en la sala de prensa de Abegondo. Se mostró contento y confiando por "volver a jugar" tras la lesión que le dejó fuera de competición durante varios meses y las jornadas en las que tuvo que esperar su oportunidad de regresar al once inicial y compartir la banda derecha con Altimira.

Uno de los capitanes y pesos pesados de la plantilla sabe bien la ruta a seguir. "Lo importante es centrarnos en nosotros mismos, no tenemos que enviarle mensajes a nadie", reflexionó al repasar el triunfo del pasado lunes frente al Mirandés. El equipo continúa en una buena dinámica de resultados y, cada vez, encuentra sensaciones positivas con mayor regularidad. "Llegar en esta dinámica es muy positivo, te hace jugar con más confianza", señaló.

Una prueba exigente

No obstante, no espera una tarde sencilla este sábado (18.30 horas) en El Plantío. "El Burgos es un equipo muy difícil. Se junta muy bien en bloque bajo y medio y defienden los once jugadores. Encajan muy pocos goles", analizó al conjunto burgalés. Sabe que no pueden cometer "grandes errores" para evitar que los locales hagan valer su estilo de juego en un estadio que presentará un gran ambiente tanto por la afición local, como por los deportivistas desplazados.

Ximo vive su tercera temporada en A Coruña y, con la experiencia del ascenso vivido hace dos años, hace paralelismos con matices. "Desde que estoy aquí, siempre hemos tenido un vestuario increíble. Nunca hubo problemas y, eso, es muy bonito. La mayor diferencia es la categoría. En Primera RFEF éramos el equipo más fuerte con diferencia y, cuando encajaron las piezas, se notó que teníamos un punto más que el resto. En Segunda, es más difícil", explicó.

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Lo que no cambia es la importancia de la afición. "Son la pieza más importante y la unión es muy fuerte", resaltó. Siente esa presión por brindarle el ascenso a la parroquia herculina, pero no subestima la dificultad de la hazaña.