Burgos CF - RC Deportivo: Duelo por un sueño común

Suenan tan fuerte los tambores, vuelan tan alto las banderas, que se hace imposible no sentir un cosquilleo. Rodará el balón en Burgos con El Plantío a reventar. Con ilusión para desbordar. Se quedará corto el Arlanzón, con su gente volcada, y la esquina de irreductibles blanquiazules dejándose la garganta una vez más. Es una final. Quedarán otras cinco para blanquinegros y deportivistas. Aunque esta es de las que valen doble. No hace falta más alicientes.

Fer Niño ante Yeremay; Curro mirando de frente a Mario Soriano; Cantero retando a Álvaro Ferllo. Sobran los motivos para tratar este Burgos-Dépor de partido grande. Lo dicen sus protagonistas. También, la tabla. Cuatro puntos separan al equipo coruñés, segundo clasificado, de los hijos del frío. No estará el campo helado y resbaladizo como el enero pasado. Al contrario. El Plantío estará perfecto para una final anticipada. Los locales se juegan, quizá, su último tren por el ascenso directo, porque siete puntos serán muchos para recortar con 15 más en juego. Para los visitantes, otro paso más hacia la gloria. Hacia Primera. Ambos sueñan despiertos, pero lo hacen con el mismo deseo.

El Deportivo llega al Plantío en su mejor momento

El Deportivo tiene motivos para creer. Para creérselo. Llega a este tramo final en su mejor momento de la temporada y, además, con el canario Yeremay Hernández recuperado para la causa. «Estoy como un animal», bromeaba entre semana. El lunes vivió primera titularidad en dos meses de larga lucha contra la pubalgia. Gol y asistencia. El 10 decide partidos. Es un hecho cotidiano. Pero ante el Burgos, el equipo de Antonio Hidalgo necesitará su mejor versión línea por línea. En la ofensiva, con Bil Nsongo encabezando el ataque; y en la defensiva, con Álvaro Ferllo buscando la décima portería a cero. Sellar el candado con doble llave se antoja fundamental para ganar. El Burgos es el segundo equipo que menos encaja, aunque entre los ocho primeros solo el Eibar ha anotado menos (43).

En ese Dépor redondo, la única duda es la medular. Saltará Hidalgo con su característico 5-3-2 para enfrentarse a un Burgos que también sabe modificar su estructura durante los encuentros en función de las necesidades. Será un día para vigilar con atención a Fer Niño (tarea para Miguel Loureiro), ese nueve y medio que desborda calidad en la delantera blanquinegra. Y a Curro, el hombre por el que circula todo el juego ofensivo de los pupilos de Luis Miguel Ramis. El técnico de Canovelles deberá decidir si quiere más control de la pelota, con Riki, como ante el Mirandés; o más piernas, como ante el Málaga. En tal caso, Diego Villares. El resto tiene una plaza prácticamente asegurada.

El Deportivo deberá vigilar las transiciones rivales. El balón parado. Las disputadas y los duelos. Será un partido muy difícil ante una de esas rocas duras e inquebrantables. El Castellón rompió hace una semana la racha burgalesa. Llevaban seis victorias y dos empates hasta llegar a Castalia. Ahora los blanquiazules tienen que ampliar la brecha. Cualquier regalo, cualquier despiste o desconexión, costará puntos. El Plantío no perdona.

Álex Lizancos, lateral derecho, causará baja por unas molestias en los isquios. Pierde Ramis a su lateral derecho como Hidalgo no puede contar con Mella. Una baja titular para cada lado. El resto de cartas, sobre el tablero. Tiene más rotación el Dépor con una unidad B que está dando muchos puntos esta temporada. Ambos se juegan media vida en el último partido de abril. Sobran los incentivos para vivir una tarde grande.

Yeremay y Bil festejan el gol / CARLOS PARDELLAS

Posibles onces de Deportivo y Burgos

Burgos: Cantero; Aitor Buñuel, Sergio González, Sierra, Florian Miguel; Mollejo, Morante, Atienza, Appin; Curro y Fer Niño.

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Deportivo: Ferllo; Altimira, Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay y Bil Nsongo.