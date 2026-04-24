Burgos CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 37 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta este sábado al Burgos. Duelo directo en la parte alta de la clasificación de Segunda División entre dos aspirantes al ascenso. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo acude al encuentro con la única baja de David Mella. El técnico aguarda un buen resultado en la visita a El Plantío, en la que habrá un buen desplazamiento de aficionados blanquiazules.

Partido clave para el devenir de la parte alta de Segunda División. El Burgos recibe este fin de semana a un Deportivo en buena dinámica. El equipo comandado por Luis Miguel Ramis, ex del Deportivo y durante varias ocasiones vinculado al banquillo coruñés, llega tras haber perdido ante el Castellón la jornada pasada por 3-1 en Castalia.

El Dépor, por su parte, acude como segundo clasificado. Los blanquiazules saben que dependen de sí mismos para lograr el ascenso. La última victoria ante el Mirandés mantiene a raya al Almería, con el que empata a puntos en 64 unidades. El golaverage logrado ante los almerienses está siendo clave. Fallar empieza a no estar permitido.

Horario del partido entre el Deportivo y el Burgos

El Deportivo quiere mantenerse en la senda del triunfo después de haber ganado al Mirandés el pasado fin de semana.

El Burgos - Deportivo se disputará este sábado 26 de abril a las 18.30 horas en el Estadio de El Plantío.

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En torno a 1.500 deportivistas se hicieron escuchar en El Plantío el curso pasado / LOF

Dónde ver en TV el partido entre el Burgos y el Deportivo

El encuentro entre el Deportivo y el Burgos tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales. En esta ocasión, no se emitirá también en abierto en TVG y GOL y en la plataforma Agalega.gal. En LA OPINIÓN te tendremos al tanto de todo con nuestra previa y con todo el pospartido.