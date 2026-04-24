Burgos CF - RC Deportivo: Este es el posible once titular de Antonio Hidalgo en El Plantío

El Deportivo se enfrenta este fin de semana al Burgos CF en El Plantío (18.30, LaLiga Hypermotion TV). Visita de altura para el conjunto de Antonio Hidalgo. Acude sin bajas a la cita el técnico de Canovelles, que espera mantener la buena dinámica de su escuadra en este tramo final de la temporada. En frente, un viejo conocido como Luis Miguel Ramis, que defendió la casaca blanquiazul durante cuatro temporadas. En el equipo local habrá una novedad en su once titular, mientras que en el visitante también apunta a haber un cambio respecto al último equipo.

El Plantío aguarda a los pupilos de Antonio Hidalgo. Un partido clave entre dos aspirantes al ascenso directo. Actualmente, la ventaja es para los blanquiazules, que tienen cuatro puntos más que los blanquinegros. Sin embargo, el Burgos sabe que si quiere ascender directo deberá ganar este fin de semana. Por delante solo quedarán cinco partidos más y 15 puntos en juego.

Sin cambios en la línea defensiva del Deportivo

Con Álvaro Ferllo bajo palos, se espera que el Deportivo repita su once titular con una única variante. Aunque a Hidalgoo ha dado minutos a Dani Barcia o a Arnau Comas en los últimos dos meses, la realidad es que la defensa de cinco está instalada en el equipo y, salvo sorpresas, repetirán los mismos que en el duelo del lunes contra el Mirandés que ganó el equipo local por 3-1.

Ximo Navarro, Lucas Noubi y Miguel Loureiro formarán el trío de centrales que escoltarán a Giacomo Quagliata y Adrià Altimira, dos carrileros largos para aportar amplitud y profundidad a la escuadra blanquiazul. Aunque, en esta ocasión, ambos deberán estar muy pendientes de las ayudas defensivas.

Ferllo embolsa el balón tras una parada en el duelo contra el Albacete. / Carlos Pardellas

Villares o Riki, la gran pugna por la medular

En ese 5-3-2 del Deportivo, la única duda actual es quién acompañará en el centro del campo a Mario Soriano. El madrileño es intocable, pero su pareja es una de las piezas que más baila. Ahí pelean por una posición Diego Villares y Riki Rodríguez. Luismi Cruz parece tener también su sitio asegurado, ya que es el jugador que debe enlazar el centro con el ataque. Podrían coincidir tres pivotes para reforzar la sala de máquinas, pero son demasiados jugadores en una misma zona de influencia, mientras que el gaditano se mueve más cerca del área rival.

Arriba, Bil Nsongo y Yeremay ponen el color y el gol a la delantera. Están llamados a formar una pareja decisiva para el Deportivo en este tramo final. Con el canario recuperado y al 100%, no hay dudas en un frente en el que, aunque Samuele Mulattieri asomó durante un par de partidos, el camerunés se ha ganado la confianza a base de buenas actuaciones y también de goles.

En el Burgos, será baja Lizancos, y le sustituirá Aitor Buñuel, previsiblemente.

Los onces de Burgos y Deportivo

Burgos: Cantero; Buñuel, Sergio González, Sierra, Florian Miguel; Mollejo, Atienza, Morante, Appin; Curro; y Fer Niño.

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Deportivo: Ferllo; Altimira, Ximo, Noubi, Loureiro, Quagliata; Mario Soriano, Villares, Luismi Cruz; Bil Nsongo y Yeremay.