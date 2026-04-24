Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego

La Segunda División está al rojo vivo y este fin de semana habrá varios duelos directos que podrían llegar a modificar la parte alta de la clasificación. El partido entre el Burgos y el Deportivo está marcado en rojo por todos, pero no será el único duelo de gran importancia. Quedan solo 18 puntos en juego y todo está en un puño, con el Racing de Santander lanzado, y hasta el octavo, la SD Eibar, con opciones de todo. El Dépor defiende su segunda plaza en El Plantío, pero habrá muchos encuentros cruciales.

La jornada 37 de LaLiga Hypermotion se abre este viernes en el Carlos Belmonte con un Albacete-Eibar que será importante para el devenir de la promoción de ascenso. el equipo armero es el mejor conjunto de la segunda vuelta y se ha sumado a la carrera por el ascenso. Tiene 58 puntos y está a dos de Las Palmas, Burgos y Málaga. De ganar, dormirá en play off y meterá presión a a sus competidores.

La jornada de Segunda el sábado, con duelo del Deportivo

El Deportivo será el primero de los equipos de arriba en jugar el sábado. A las 18.30, los blanquiazules se enfrentan al Burgos CF en El Plantío. Unas horas antes, a las 16.15, jugará el Valladolid ante la Real Sociedad B. Todas las miradas estarán puestas en el encuentro de los blanquiazules. El Dépor es segundo clasificado con 64 puntos, cuatro por encima de los burgaleses, que para ascender directos necesitan ganar.

El equipo de Antonio Hidalgo defiende su segunda posición, pero tiene por detrás al Almería (mismos puntos, golaverage favorable a los coruñeses), y al batallón que forman Castellón (61), Burgos, Málaga y Las Palmas (60).

Por la noche, otro duelo directo en la parte alta: el Castellón jugará a las 21.00 en La Rosaleda ante un Málaga que viene de perder ante el Almería. Los orelluts vencieron al Burgos hace una semana y vuelven a confiar en alcanzar el ascenso directo.

Sergio Arribas, máximo goleador de la competición con 21 dianas / Almería

El domingo en LaLiga Hypermotion

La jornada de domingo deja los enfrentamientos de equipos como Almería y Racing, o partidos claves en la zona de descenso. A las 16.15, Mirandés y Cultural Leonesa se enfrentan con el objetivo de reengancharse a la pelea por el ascenso. Los jabatos lo tienen un punto más cerca y, con 33, están a cinco del Cádiz.

A las 16.15 también jugará el Almería. Sabrá ya cómo ha quedado el Deportivo y qué necesita para, por lo menos, igualar lo que hagan los blanquiazules. El equipo indálico viene de realizar una victoria crucial ante el Málaga y se enfrenta al Granada, actualmente en zona de nadie con 45 puntos.

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A las 21.00, turno para el Racing de Santander, que se enfrenta al Ceuta. Visita al Murube para el líder, que tiene cuatro puntos de ventaja sobre Dépor y Almería. Si tropieza abriría de nuevo la carrera por la primera plaza, de momento cerrada. El lunes, para cerrar la jornada, el Cádiz se enfrentará a la UD Las Palmas en el estreno de Imanol Idiakez. Además, un Huesca-Zaragoza el domingo culmina una jornada con mucho en juego tanto arriba como por abajo.