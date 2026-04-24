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La fiesta anual de las peñas del Dépor será el uno de mayo: música y eventos confirmados

El conjunto blanquiazul se enfrenta ese mismo día al Leganés en Riazor

Fiesta de las peñas en la previa del Dépor-Burgos

Fiesta de las peñas en la previa del Dépor-Burgos / Iago López / Roller Agencia

RAC

A Coruña

El próximo viernes uno de mayo, fecha en la que el Deportivo jugará ante el Leganés en Riazor, la hinchada blanquiazul realizará su tradicional fiesta de las peñas, que cada año se realiza en el último mes de competición. Habrá música, actividades para los más pequeños y comida para disfrutar de una gran jornada que arrancará desde las 13.00h con el escenario situado en la Rúa Almirante Cadarso, detrás de la Tribuna de Riazor.

La Federación de Peñas, con más de un treintena de locales colaboradores, así como el apoyo del RC Deportivo, Estrella Galicia y el Concello de A Coruña, organizan El Día de las Peñas 25-26. La tradicional fiesta de la afición blanquiazul. Arrancará a las 13.00h, se pausará para disfrutar del encuentro entre el Dépor y el Leganés, y continuará posteriormente.

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La Piel del Oso, The Muppets, Komando Combate y The Black Age serán los grupos que pongan color a la tarde. También habrá DJ. Y, para los más pequeños, actividades en la explanada del pabellón de Riazor. Churrasco, pizza, helados, churros... no faltará absolutamente nada para disfrutar de una gran jornada de deportivismo.

Cartel de la Fiesta de las peñas

Cartel de la Fiesta de las peñas / LCO

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