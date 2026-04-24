Deportivo
La fiesta anual de las peñas del Dépor será el uno de mayo: música y eventos confirmados
El conjunto blanquiazul se enfrenta ese mismo día al Leganés en Riazor
El próximo viernes uno de mayo, fecha en la que el Deportivo jugará ante el Leganés en Riazor, la hinchada blanquiazul realizará su tradicional fiesta de las peñas, que cada año se realiza en el último mes de competición. Habrá música, actividades para los más pequeños y comida para disfrutar de una gran jornada que arrancará desde las 13.00h con el escenario situado en la Rúa Almirante Cadarso, detrás de la Tribuna de Riazor.
La Federación de Peñas, con más de un treintena de locales colaboradores, así como el apoyo del RC Deportivo, Estrella Galicia y el Concello de A Coruña, organizan El Día de las Peñas 25-26. La tradicional fiesta de la afición blanquiazul. Arrancará a las 13.00h, se pausará para disfrutar del encuentro entre el Dépor y el Leganés, y continuará posteriormente.
La Piel del Oso, The Muppets, Komando Combate y The Black Age serán los grupos que pongan color a la tarde. También habrá DJ. Y, para los más pequeños, actividades en la explanada del pabellón de Riazor. Churrasco, pizza, helados, churros... no faltará absolutamente nada para disfrutar de una gran jornada de deportivismo.
- La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
- Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
- El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor
- Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
- El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña
- La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
- Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
- El aeropuerto de A Coruña absorbe sin tensión el primer día de desvío de vuelos por el cierre de Santiago