Hidalgo: "Llegamos en un buen momento, en un pico de confianza alto"

El Deportivo vivirá una auténtica final esté sábado (18.30, LaLiga Hypermotion TV) en El Plantío. En frente, una de las escuadras más competitivas y peligrosas de una Segunda División que está al rojo vivo. Se juega mucho el Dépor. Lo sabe Antonio Hidalgo. Es un día grande. Sobra la motivación. "Estos son los momentos bonitos que todos queríamos luchar a principio de temporada", indicó el técnico en la previa.

Cuatro días después de vencer al Mirandés, el Dépor viaja a Burgos para enfrentarse al que "defensivamente" es "el equipo mejor trabajado de la categoría". No sabe Hidalgo si llevan el traje o no de "tapado". De equipo revelación. Pero "se han ganado por derecho propio" el estar en la pelea por todo. El técnico catalán advierte sobre una plantilla con "mucho talento", con "calidad para la creación" y mucho "peligro por fuera". "Están haciendo una gran campaña. Es un rival directo. Iremos con todo a competirlo. Sabemos la importancia que tiene a estas alturas ya", resalta el de Canovelles.

Hidalgo aguarda que El Plantío "apriete muchísimo". Es un estadio con mística, con "el público muy cerca", y la comunión con los de Luis Miguel Ramis es máxima. El Burgos es el equipo menos goleado de la competición y en casa solo han encajado 11 goles en 18 partidos.

El conjunto coruñés acude a la cita "en un buen momento, en un pico de confianza alto". Aunque Hidalgo cree que en cada jornada, en cada partido, hay que "renovar esa motivación, esa exigencia" y "ese punto de locura que tiene el mundo del fútbol para competir contra cualquiera". No obstante, no cree que sea importante atender a los resultados de los otros campos. Hay muchos duelos directos cada semana, pero la clave está en centrarse en lo propio: "Hay que pensar poco en los demás. Hay que hacerlo en sumar de tres. En sumar esas victorias que te dan la posibilidad de seguir peleando por todo y mirar poco fuera".

El Deportivo es, junto a la UD Las Palmas, el equipo que menos partidos ha perdido esta temporada. Estar siempre dentro de los encuentros es algo que Hidalgo considera fundamental: "En el descanso hablaba el otro día de seguir vivos siempre en los partidos. Tener esa situación de estar siempre cerca de sumar. Pasar los momentos de dificultad. A veces te da para sumar de tres, otras de una, siempre es importante sumar".

Charlie Patiño, durante el partido de ida entre el Deportivo y el Burgos (0-0) / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Hidalgo pone en alza el valor del grupo en el Deportivo

El entrenador catalán explica en la previa del duelo que, durante la semana, en el vestuario, incide "sobre la importancia del jugador que no tiene tantos minutos". El valor del grupo. Cree que esa unidad B, los tapados, son lo que "siempre ha sostenido" al equipo "desde el primer día" y será lo que los "sostenga siempre", en especial "en los momentos de dificultad". La clave, indica, es que están "entendiendo que lo más importante es el equipo".

Aunque ha sido una semana corta, a nivel físico el grupo llega prácticamente intento, a excepción de la baja de David Mella. Algunos jugadores han tenido molestias tras el encuentro. También, Samuele Mulattieri tuvo que rebajar cargas. Pero están todos a disposición del equipo. También Yeremay. "El otro día dio un paso adelante en su proceso de recuperación. La gestión de las cargas ha sido muy buena para que pueda ofrecer el talento que tiene dentro. Llega con muchas ganas a la parte final y eso es lo más importante", resalta sobre el canario. Cree Hidalgo que es clave que su estrella esté "feliz" y en "un pico de confianza altísimo".

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El de Canovelles tiene bastante claro su once titular para este fin de semana. No dio pistas, aunque la duda está en la medular, con Villares y Riki pugnando por un puesto. "Son perfiles diferentes. Los dos nos dan situaciones diferentes. Ocupan la misma posición, a partir de ahí mañana decidiremos".