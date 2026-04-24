Ramis: "Estuve cuatro años en el Dépor, es un club que merece estar en Primera, ojalá podamos los dos"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF, se reencontrará este sábado con el Deportivo, club al que defendió durante cuatro exitosas temporadas. No tiene margen el equipo blanquinegro para añoranzas. Este sábado reciben al conjunto coruñés en El Plantío y su técnico tiene claro que, para ascender, dependen de sí mismos: "Estamos centrados en lo que podemos controlar, que es lo que suceda este fin de semana. Tenemos que seguir con una mentalidad ganadora".

Con la baja de Lizancos, lateral derecho titular la jornada pasada, con una "leve inflamación en los isquiotibiales", el Burgos afronta un duelo directo que será "diferente" al encuentro de la pasada jornada ante el Castellón. "Han ganado muchos puntos en el tramo final de partido. Son un equipo que, cuando tiene necesidad, te empuja, aunque eso también le expone atrás. Es un equipo que no se cae durante los partidos y tienen mucha calidad para hacer goles en esos momentos finales", analiza sobre el Deportivo.

El entrenador catalán destaca del conjunto blanquiazul que es un equipo "que se ha adaptado a las características de sus jugadores para potenciar sus cualidades".

Luis Miguel Ramis recuerda su etapa en el Deportivo. Cuatro cursos vistiendo la elástica blanquiazul. "Estuve en el Dépor cuatro años y sé lo que se vive allí, en la ciudad, en torno al equipo. Es un club que merece estar en Primera División y, ojalá, podamos estar los dos equipos a final de temporada disputando ese ascenso y lográndolo", expresa. Comparten objetivo, aunque este sábado solo puede ganar uno: "Nosotros también perseguimos ese sueño y vamos a ir a por todas a lograrlo. No tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Para ello, vamos a tener que ganar a los favoritos y eso empieza por el partido de este fin de semana".

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El Burgos tiene sus opciones intactas

En la pelea por el ascenso, el Burgos actualmente está en zona de play off, con 60 puntos, aunque una derrota ante el Dépor le complicaría las cosas de cara a una hipotética promoción directa: "Lo que viene por delante nos ilusiona mucho a todos. Hace casi un año, el Levante celebró un ascenso en nuestro campo y es algo que se nos pasa por la cabeza: ¿Por qué no podemos vivir algo similar? A día de hoy se nos pasa por la cabeza, aunque tenemos que mantener la calma porque todavía quedan seis partidos y mucho por hacer. No podemos dejarnos llevar por los sentimientos".