Tres ex del Deportivo hacen historia en Portugal: a un paso de la gloria con el Torreense

La Copa. El torneo por excelencia para los aficionados y para las pequeñas grandes historias. Cada año se reescriben nuevas gestas que suenan a imposibles. Que devuelven al al fútbol su esencia más pura. En Portugal, el Torreense, con un nutrido grupo de exdeportivistas en sus filas, hizo anoche historia al vencer por 2-0 al Fafe. Jugará la final de la Taça ante el Sporting CP. Será la segunda vez en su historia.

70 años después, el Torreense jugará la final de la Taça de Portugal. El conjunto lisboeta está actualmente en tercera posición, lo que le permitiría jugar play off de ascenso ante el 16º clasificado de Primera División, actualmente el Casa Pia. Pero no es por su actuación en el campeonato regular por lo que hoy solo se habla de su figura. Anoche, en las semifinales de la Copa (no confundir con la Copa de la Liga, ganada por el Vitória Guimaraes en enero ante el SC Braga), hicieron historia al vencer en casa por 2-0 al AD Fafe y adquirir un billete a la gran final, en la que espera el Sporting CP, que venció al Porto en las semifinales. La eliminatoria fue a doble partido y, tras el 1-1 de la ida, el 2-0 logrado en los instantes finales sirve para que el equipo de Torres Vedras pueda luchar por un título.

Tres jugadores con pasado en el Deportivo

El Torreense, que por el camino eliminó al Leiria, al Casa Pia o al Lusitania, tiene en sus filas a tres jugadores con pasado en el conjunto coruñés. De hecho, los tres fueron titulares e incluso uno aportó el tanto final para sentenciar el encuentro.

Este invierno, al Torreense llegó el zurdo Luis Quintero. El primer militó en el Deportivo, cedido por el Villarreal, en la temporada 2023/2024, por lo que estuvo presente en la plantilla que alcanzó el ascenso a Segunda División de la mano de Imanol Idiakez, ahora entrenador del Cádiz. Además, en verano, el Torreense se hizo con los servicios de Álex Alfaro, excentrocampista del Fabril y que llegó a debutar en Riazor en Segunda División de la mano de Óscar Gilsanz. El alicantino, al no ascender a Primera Federación, decidió hacer las maletas, y aceptó la oportunidad del conjunto lisboeta, en el que se ha convertido en una pieza importante en la medular. Se perdió dos meses de competición, pero ha disputado 23 partidos. En la histórica vuelta de semifinal, jugó los 90 minutos.

El segundo tanto ante el Fafe, además, lleva la firma de un veteranísimo del fútbol internacional: Ianique dos Santos Tavares, más conocido como Stopira. El caboverdiano aterrizó en A Coruña en el verano de 2010, procedente del Santa Clara, y solo estuvo una campaña. Llegó para reforzar al filial y crecer de cara al primer equipo, pero no tuvo continuidad. Ahora, a sus 37 años, sigue haciendo historia, e incluso podría jugar el Mundial con 38. Su selección está en el grupo de España.

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Los tres harán historia jugando la final de la Taça ante el Sporting CP. 70 años después, la segunda oportunidad para el Torreense.