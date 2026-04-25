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División de Honor cadete

1-0 | El Dépor cadete vence al Celta y deja encarrilada la Liga

Suma cuatro puntos de ventaja a falta de dos partidos

Solo ha perdido un encuentro en toda la temporada

La plantilla del Dépor cadete A de esta temporada 2025/26

La plantilla del Dépor cadete A de esta temporada 2025/26 / RCD

RAC

A Coruña

El Deportivo cadete, dirigido por Borja Souto, venció al Celta por la mínima (1-0) en el Arsenio Iglesias de Abegondo, y deja prácticamente sentenciada la liga con cuatro puntos de ventaja sobre los celestes y a falta de solo dos partidos para el cierre. El canario Yerobe Molero anotó el único tanto de la contienda en el minuto 55. Los blanquiazules suman 23 victorias, dos empates y una única derrota.

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