1-0 | El Dépor cadete vence al Celta y deja encarrilada la Liga

El Deportivo cadete, dirigido por Borja Souto, venció al Celta por la mínima (1-0) en el Arsenio Iglesias de Abegondo, y deja prácticamente sentenciada la liga con cuatro puntos de ventaja sobre los celestes y a falta de solo dos partidos para el cierre. El canario Yerobe Molero anotó el único tanto de la contienda en el minuto 55. Los blanquiazules suman 23 victorias, dos empates y una única derrota.