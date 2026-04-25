División de Honor cadete
1-0 | El Dépor cadete vence al Celta y deja encarrilada la Liga
Suma cuatro puntos de ventaja a falta de dos partidos
Solo ha perdido un encuentro en toda la temporada
A Coruña
El Deportivo cadete, dirigido por Borja Souto, venció al Celta por la mínima (1-0) en el Arsenio Iglesias de Abegondo, y deja prácticamente sentenciada la liga con cuatro puntos de ventaja sobre los celestes y a falta de solo dos partidos para el cierre. El canario Yerobe Molero anotó el único tanto de la contienda en el minuto 55. Los blanquiazules suman 23 victorias, dos empates y una única derrota.
- La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
- Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
- La desconocida terraza de A Zapateira para ver A Coruña como nunca antes: un 'skyline' de infarto para disfrutar con churrasco y un cóctel
- La doctora en Informática Paula Montoto, reconocida a título póstumo por su trayectoria profesional
- Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña
- Betanzos concede licencia a una empresa de transportes para instalarse en Piadela
- Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
- Inés Rey defiende que el Concello de A Coruña ofreció alternativas para el concierto de El Último de la Fila que el promotor rechazó