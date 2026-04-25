1-1 | El Dépor llega a la orilla abrazado a un punto

El Deportivo supo sufrir y resistir ante la furia del Burgos, que embotelló al equipo de Antonio Hidalgo y rozó la victoria (1-1). El equipo blanquiazul terminó agotado, acalambrado, deseando el silbido final, y abrazado a un punto logrado tras un temprano gol de Bil Nsongo al cuarto de hora. Desde los once metros, con polémica, Curro igualó la contienda. No se movió más el marcador, aunque Mollejo y Escudero lo rozaron en el descuento.

Saltaron chispas en El Plantío durante los más de 100 minutos que duró la contienda. Lo que estaba en juego merecía cada pugna. Cada pelea. Se tentaron y se estudiaron Burgos y Dépor hasta que empezaron las hostilidades y el partido se saltó el guion. Bil Nsongo golpeó primero. Igualó Curro desde los once metros. Por el camino ya había un expulsado. Ardía el estadio blanquinegro.

Un primer tiempo con mucho ritmo entre Burgos y Deportivo

Con Dani Barcia como novedad en el once titular, el Dépor sacó el extintor tras cinco minutos de agobio local. La primera posesión larga sirvió para calmar al equipo de Luis Miguel Ramis, directo, valiente, en busca de una victoria que le devolviese a la carrera por el ascenso directo. El plan blanquiazul, a medio camino entre la defensa de cinco y un 4-4-2 en bloque medio para salir en velocidad cuando robaba, pasaba por amasar mucho balón. Posesiones largas para hundir al rival. Para avanzar seguros y evitar pérdidas.

A los 15 minutos, después de un comienzo más propio de dos púgiles que se reservan para el último asalto, Bil Nsongo adelantó al Deportivo con uno de esos goles que en esta plantilla solo el camerunés parece tener capacidad de anotar. Yeremay combinó con Quagliata y el italiano sacó un centro raso al área para la llegada desde atrás de Luismi Cruz. El gaditano no pudo golpear el esférico, que quedó suelto para que fuese el de Yaoundé el que, con la diestra, fusilase sin pensarlo. 0-1.

Bil Nsongo celebra su gol ante el Burgos / Fernando Fernandez

Curro empató desde los once metros

Estaba tan claro el guion que debía seguir el Deportivo, pero el Burgos no se lo permitió. Tras el gol, el equipo de Hidalgo dio dos pasos hacia atrás. No tuvo capacidad para mantener la pelota, pese a que Riki y Mario Soriano confluyeron en la medular. David González fue el primero en poner a prueba a Álvaro Ferllo con un remate desde la frontal tras una buena dejada de Fer Niño. El ariete belear fue un dolor de cabeza para la defensa. Especialmente para Barcia. Ambos bailaron juntos toda la tarde, pero el ex del Villarreal tiene talento y clase para sacar a su par de zona y combinar a pocos toques. Con sutileza, un taconazo suyo estuvo a punto de crear el pánico. Apareció Ximo para cortar.

En el mejor momento del Burgos, un balón largo estuvo a punto de costarle caro al Dépor tras una mala salida de Álvaro Ferllo. Fer Niño, sin ángulo, remató desviado. Hasta entonces se había palpado algo de tensión, pero el buen rollo de la previa, con fiesta desde primera hora, se rompió cuando la pelota empezó a rodar. El guardameta riojano del Dépor tuvo que cambiarse de camiseta porque tenía sangre, y se formó un conato de tangana (no llegó a mayores) que, eso sí, acabó con la expulsión de Mario González, suplente en el banquillo burgalés, por dirigirse al colegiado, el valenciano Andrés Fuentes Molina.

Al colegiado le superó la cita. También a Luis Mario Milla Alvendiz, encargado del VAR. A los 38 minutos, tras un centro en el que Quagliata impacta con su brazo a David González, el árbitro principal recibió la llamada desde Las Rozas para revisar una acción en la que el atacante burgalés saltó más tarde, no tenía ninguna posibilidad de llegar, y el gesto del brazo del lateral italiano era totalmente natural. Pero en el fútbol actual, en el que ya nadie entiende qué es que, y la acción se castigó con penalti y amarilla para el transalpino. La revisión fue rápida. Curro engañó a Ferllo y volvió a poner las tablas en el marcador al filo del descanso.

Juan Carlos Escotet volvió a seguir el partido desde la grada junto a los aficionados / Fernando Fernandez

Una segunda parte con menos ritmo

El ritmo bajó en la segunda parte. Ambos equipos sabían cuánto había en juego sobre el tablero y redujeron el riesgo. En especial, después de que en un contraataque el Burgos cazase desprotegido al Dépor. Fue fundamental la velocidad de Adrià Altimira para cazar en carrera a Iñigo Córdoba. Segundos antes, Luismi había dejado una brillante jugada individual que no logró definir a portería.

Pasada la hora de juego, Hidalgo dio entrada a Sergio Escudero. Quagliata tenía amarilla y el catalán priorizó evitar sustos. El vallisoletano entró con ganas de impactar. Dos golpeos lejanos para advertir que no estaba de paso: el primero sin dirección; en el segundo, desde la frontal, obligó ya a Cantero a intervenir.

Zakaria Eddahchouri y Diego Villares se sumaron al partido. El Plantío silbó con fuerza a Bil, que segundos antes rozó la segunda amarilla. No había señalado falta el trencilla, aunque el choque ante Sierra fue duro. Cosas de la juventud que tendrá que corregir y pulir con el tiempo. El Dépor tiene entre manos un diamante para el gol de solo 21 años. Incontestable dentro del área. Cuatro goles ya en su cuenta particular, 16 sumando los 12 que anotó con el Fabril antes de dar el paso al primer equipo.

El Burgos fue el primero en dar un paso al frente cuando el reloj se acercaba al final. Fer Niño cabeceó un centro templado, pero ahí emergió de nuevo la figura de Álvaro Ferllo, segura bajo palos, bien colocado para evitar el 2-1.

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Al Deportivo se le agotaron las fuerzas y llegó con lo justo al final. Se aferró con fuerza al punto, con la defensa redoblando esfuerzos ante los centros del equipo local, que lo buscó y lo rozó por arriba. En especial, tras un remate de cabeza de Víctor Mollejo a balón parado que salió escupido por el larguero. Escudero, el único que probó a Cantero en la segunda mitad, estuvo a punto de lograr la victoria con el tiempo casi cumplido, tras cazar un rebote con violencia que rozó el palo. No hubo más para ambos. Le sabe mejor el punto al Dépor, que sale airoso del duelo directo. Por delante, otros 15 en juego y Primera en el horizonte.