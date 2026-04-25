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Segunda División
Burgos CF - RC Deportivo, en directo: Sigue la jornada 37 de LaLiga Hypermotion
El encuentro arranca a las 18.30 en El Plantío
Todo listo en el vestuario del Burgos para el partido de esta tarde
El Dépor Abanca juega este domingo a las 12.00 en Riazor ante el Alhama
El Dépor Abanca B juega a las 16.30 en Abegondo. Este es su once titular ante el Sporting de Gijón.
Hoy el Dépor estará bien acompañado por más de medio millar de deportivistas
El calendario de la cantera blanquiazul este fin de semana
El Eibar venció ayer y se coloca temporalmente en zona de promoción de ascenso, por encima del BUrgos y de la UD Las Palmas
Los colores del Dépor, presentes en Burgos de la mano del club
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- La desconocida terraza de A Zapateira para ver A Coruña como nunca antes: un 'skyline' de infarto para disfrutar con churrasco y un cóctel
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- Betanzos concede licencia a una empresa de transportes para instalarse en Piadela
- Inés Rey defiende que el Concello de A Coruña ofreció alternativas para el concierto de El Último de la Fila que el promotor rechazó
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