Dépor Abanca-Alhama: El Deportivo hace de juez en la pelea por el descenso de la Liga F

Después de otro largo parón de selecciones, el Dépor Abanca recibe en casa al Alhama (12.00, DAZN). Abegondo acoge sin presión un duelo clave en la lucha por la salvación. El conjunto murciano es penúltimo con nueve puntos y necesita vencer para que el DUX Logroño, con 14, no marque una distancia demasiado grande. El Alhama acude a Riazor tras 17 derrotas consecutivas en Liga.

Ya sabe Fran Alonso que no continuará en el Deportivo la próxima temporada. No es el único contrato que se acerca a su final. Tendrá que tomar decisiones de cara a dar un paso más el proyecto comandado por Kevin Cabado. De momento, el equipo se centra en cerrar bien la temporada. Con 26 puntos, el Dépor Abanca ocupa la 12ª plaza. Una posición insuficiente para las aspiraciones a largo plazo de la entidad y su inversión, que por primera vez desde su refundación en 2016 firmará tres cursos consecutivos en la élite.

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El Alhama ha logrado dos victorias en liga, ante DUX y el propio Dépor. Hay una cuenta pendiente todavía con aquella mala actuación en Murcia. Es otro equipo este, mucho más competitivo, mucho más reconocible. Millene Cabral y Paula Redru son baja. Además, Espe Pizarro y Hildah Magaia llegaron tras viajes largos con sus selecciones.