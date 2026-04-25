El uno por uno del Deportivo ante el Burgos: Noubi y Bil Nsongo brillan en El Plantío

El Deportivo sacó un empate (1-1) ante el Burgos en El Plantío después de un partido muy competido que se decidió por los goles de Bil Nsongo y Curro, este último de penalti. Los pupilos de Antonio Hidalgo deberán hacer bueno el punto el próximo fin de semana en Riazor ante el Leganés, aunque, de momento, les sirve para mantener la segunda plaza a la espera de lo que suceda con el Almería este domingo. Estas son las notas de las actuaciones individuales del partido:

Lucas Noubi (7). El mejor. El zaguero belga se mostró imperial y formó una buena pareja junto a Dani Barcia, reeditando la actuación vivida meses atrás ante el Atlético, esta vez defendiendo y persiguiendo a Fer Niño, un delantero exigente por su movilidad y calidad técnica. Supo estar a la altura también de la exigencia mental del encuentro, en especial en los minutos finales, y dejó varias acciones defensivas clave.

Álvaro Ferllo (6): Salvó en la segunda parte tras un remate de cabeza de Fer Niño. En la primera dejó un susto.

Ximo Navarro (5): Tuvo un menor impacto en ataque y se tuvo que contener más ante el emparejamiento con Iñigo.

Dani Barcia (6): Dejó varias buenas correcciones, también tuvo alguna acción en la que lo pasó mal. Exigido.

Quagliata (6): La amarilla condicionó su participación. El gol nace en una buena llegada suya por la banda.

Altimira (5): No tuvo la presencia ofensiva de otras ocasiones. Se chocó con un buen defensor delante.

Mario Soriano (5): Superado durante algunos momentos por el ritmo del encuentro. Brilló menos que otros días.

Riki (5): Puso temple y pausa en el inicio. Estuvo seguro en la circulación y se animó con alguna buena arrancada.

Luismi (4): Demasiado intermitente. Tiene que ser diferencial y más decisivo en los metros finales.

Yeremay (4): Acabó agotado. No pudo brillar ante la falta de espacios. En la segunda parte se echó a banda.

Bil Nsongo (7): Tiene una gran capacidad para sacar petróleo en el interior del área. Debe vigilar las faltas que comete.

Lucas Noubi, ante Fer Niño / Fernando Fernández

Los suplentes del Deportivo

Escudero (7): Fue el único que generó peligro en la segunda parte.

Villares (5): Pasó desapercibido.

Loureiro (5): Se adaptó bien al ritmo y la exigencia.

Eddahchouri (-): No pudo aprovechar el rebote que le cayó.

Noticias relacionadas

José Ángel (-): Pocos minutos