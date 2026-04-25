El Deportivo se contenta con un punto envenenado

El Deportivo ya sabía que le esperaba un partido correoso y trabado en Burgos, pero llegó a soñar con una tarde más plácida de lo previsto en El Plantío. La presión inicial del conjunto burgalés pronto pasó al guion previsible del equipo de José Luis Ramis. Líneas juntas, bloque bajo y la pelota en el tejado del Dépor. Con Mario y Riki tejiendo unos ataques más largos que elaborados, el equipo blanquiazul se encontró el gol casi por accidente. Un chispazo de Yeremay, un balón envenenado y la pericia de un Bil Nsongo que ya lleva cuatro dianas con el primer equipo permitieron establecer el optimismo en la parroquia herculina desde los primeros minutos.

No cambió el guion, pero sí los roles. El Burgos asumió más protagonismo y el Dépor le cedió el mando. Fueron incontables los despejes de Barcia y Noubi, las faltas de entendimiento para sacar el balón de campo propio y casi inexistentes las ocasiones en las que volver a inquietar a Cantero antes del descanso. La renta podría haber sido suficiente de no ser por un despeje de Quagliata que, en el fotograma a fotograma de la pantalla del VAR, interpretó como un penalti que Curro Sánchez empleó para emparejar la renta. Se mordió la lengua el equipo blanquiazul sobre una acción dará que hablar en las escuelas de arbitraje.

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Aún restaban 45 minutos de más tensión que batalla en los que pudo dejar escapar el botín pequeño en un par de acciones en la recta final del encuentro. Mordió y se aferró a un punto correoso marcado por la polémica.