Escudero: «Nunca salimos a empatar, veníamos a por los tres puntos»

Sergio Escudero remarcó la ambición con cabeza del Deportivo en su visita a El Plantío. «Nosotros nunca salimos a empatar. Veníamos a por los tres puntos, pero sabíamos de la dificultad. Aquí aprietan mucho, son un equipo intenso», reconoció el lateral vallisoletano antes de emprender el camino de regreso hacia A Coruña. Era consciente de la dificultad del contrincante y del escenario, por lo que da por bueno el botín. «Hemos sacado un puntito y tenemos que hacerlo bueno en casa», añadió.

El carrilero salió en la segunda parte de un duelo que ya lucía el 1-1 en el marcador desde antes del descanso tras la acción polémica del penalti de Quagliata. «Desde el banquillo, a mi parecer, no es penalti. No se acaba de entender el protocolo del VAR: No me gusta hablar de los árbitros, porque también se pueden equivocar. Era un partido de muchísimas revoluciones y les puede haber superado un poco. Al final, todos cometemos errores», expuso su punto de vista. El club trasladó la zona mixta al exterior del estadio debido al enfado por la decisión arbitral que repercutió en el resultado.

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Escudero fue el más peligroso en el segundo tiempo con sus remates y envíos al área. El último pudo convertirse en el tanto del triunfo. «Le pegué con la fuerza de toda la gente y se fue por poquito. Esperemos que la próxima vez pueda entrar», deseó el futbolista blanquiazul.