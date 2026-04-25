Fabril-Valladolid Promesas: La última del curso en Abegondo

El Fabril se despide de Abegondo hasta el próximo verano con la visita del Valladolid Promesas. Un encuentro intrascendente ya para el equipo de Manuel Pablo, centrado ahora en estirar su buena racha invicto, actualmente en los 20 encuentros consecutivos sin perder. El técnico canario quiere seguir ganando y, sobre todo, compitiendo, aunque en frente estará una escuadra metida en la pelea por la salvación. El filial pucelano es 15º, con 39 puntos, y necesita alcanzar al Atlético Astorga (41) para, por lo menos, jugar la fase de promoción para no caer a Tercera Federación.

"Estamos entrenando en la misma línea que veníamos antes porque somos ambiciosos en ese sentido", expresó Manuel Pablo en la previa del encuentro. El entrenador canario, renovado hasta 2028, incide en el trabajo de su escuadra, centrados en "conseguir más victorias, más goles, encajar los menos posibles" y alcanzar "objetivos colectivos individuales". Es decir, ganar, ganar y volver a ganar. Lo que ha hecho su escuadra desde el primer día y no se ha cansado de hacer. Ni si quiera tras la semana de celebración.

Quiere Manuel Pablo "seguir la línea" del Helmántico. Ante el Salamanca, el Fabril se impuso con autoridad gracias a un gol de Héctor Areosa, uno de los jugadores que mejor está aprovechando los minutos en este tramo final de curso. Suma dos goles en los últimos dos encuentros de manera consecutiva y es uno de esos futbolistas que, quizá, se esté jugando a estas alturas un hueco en la plantilla de la próxima temporada en Primera Federación. No es el único que quiere rendir. También Dipanda, ariete titular. El camerunés está en un buen momento, pero ansía más goles y quiere despedir la temporada con buenos números. O Mario Nájera, máximo anotador con 13 dianas.

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El técnico canario quiere que su equipo "esté junto" y sepa sufrir. En frente, un Valladolid Promesas con mucha pólvora ofensiva. Pese a estar en descenso, es el segundo equipo que más goles ha marcado esta temporada (56), solo uno menos que el propio Fabril. Es atrás donde está más condicionado el conjunto de Pucela. "Ofensivamente tienen calidad como todos los filiales. Es verdad que defensivamente sufren. Tenemos que no cometer pérdidas en situaciones de inicio e intentar hacer daño en ataque", analiza Manuel Pablo.