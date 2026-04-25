Hidalgo: «No tenemos claro cuándo te tiene que llamar el VAR y cuándo no»

Antonio Hidalgo se mostró muy comedido a la hora de valorar el penalti que supuso el empate del Burgos ante el Deportivo antes del descanso y que, posteriormente, se convirtió en el 1-1 definitivo. «El árbitro ha hecho un gran partido, no era fácil de arbitrar. No tenemos clara la interpretación del VAR, cuándo te tiene que llamar y cuándo no», reflexionó el técnico catalán en la sala de prensa de El Plantío. El entrenador deportivista destacó que el colegiado «deja jugar», pero ofreció su propia versión sobre la acción de Quagliata con Sergio González. «A mí no me parece que Giacomo le vaya a dar, tiene que saltar. Son acciones difíciles de entender. Es un partido complicado y hay que entender esas situaciones», continuó, restándole culpa del resultado al criterio del árbitro.

El técnico de Canovelles se quedó con el buen inicio de sus pupilos en una tarde de máxima exigencia. «Ha sido un partido de mucho ritmo. El Plantío empuja muchísimo. Empezamos muy bien, con esa situación de ponernos por delante. A partir de ahí, empezaron a presionarnos más alto y nos costó en el inicio de la jugada», detalló Antonio Hidalgo. En un duelo reñido, que llegó con tablas al descanso, vio más equilibrio en el segundo acto. «Lo tuvimos más controlado con la salida de Escudero, pero nos faltó algo sobre la última línea», reconoció.

Hidalgo ve el vaso medio lleno con el empate en Burgos. «Sumar fuera de casa, en El Plantío, es muy importante. Veníamos a por los tres puntos, pero, con todo tan ajustado, el equipo ha sabido qué ritmo tener en los últimos minutos», elogió a sus pupilos.

Propuso en su alineación inicial una pareja de zagueros con Noubi y Barcia. «Planeaba tener a dos jugadores de buen pie para esa situación de 4-4-2 del Burgos. Es un equipo bien trabajado. Interpretamos bien dónde estaban los espacios hasta el gol, encontrando las ventajas y llevando el balón de lado a lado. Eso nos ha permitido girar y encontrar a Yeremay. Luego, nos faltó un poco más de fluidez para encontrar a nuestro hombre libre. Ellos arriesgaron muchísimo en la presión y, en el final de la primera parte, sentimos más agobio», analizó, convencido de que este punto es positivo.

Elogió la actuación de Bil Nsongo: «nos está dando muchísimo en esa última línea, jugando de cara, de lado a lado y en ese trabajo sin balón. Los delanteros viven del gol y él está en un gran momento». También transmitió calma respecto al cambio de Ximo Navarro por molestias. «Sintió una sobrecarga. Creemos que no es nada importante, pero le sustituimos por precaución», aseguró.

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A medida que se acerca el final de la competición, el Dépor juega sus partidos y tiene un ojo pendiente de lo que hacen sus rivales directos. «Todos miramos lo que pasa en otros campos, pero lo importante es centrarnos primero en el nuestro. Este año hay que sumar una cantidad enorme de puntos para conseguir el objetivo. Ahora toca descansar. Tendremos a nuestra gente en Riazor el viernes para empujar muchísimo y sumar de tres», concluyó.