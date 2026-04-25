Segunda División
Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, repite en la grada del Burgos entre la afición blanquiazul
Siguió el encuentro junto a los seguidores, como ya hizo ante el Huesca
El Deportivo logró un trabajado punto ante el Burgos en El Plantío. El conjunto de Antonio Hidalgo sacó provecho del tempranero gol de Bil Nsongo, aunque un polémico gol de penalti de Curro permitió a los burgaleses igualar la contienda. En la grada, casi un millar de aficionados blanquiazules se dejaron la garganta para animar a su equipo. Entre la expedición coruñesa se encontraba, como ya sucedió con El Alcoraz, Juan Carlos Escotet, presidente de la entidad y máximo mandatario. No habitúa a estar en el palco. Tampoco en Riazor. Pero por segunda salida consecutiva, se sentó en la grada, junto al resto de seguidores.
Juan Carlos Escotet siguió de cerca el empate del Deportivo en El Plantío. El máximo responsable de la entidad coruñesa repitió la experiencia vivida hace 15 días en El Alcoraz, entonces en una jornada marcada por la estética retro y las camisetas vintage especiales que LaLiga sacó para la ocasión. Aquel día, además, había acompañado al Fabril por la mañana en Riazor en la victoria ante la UD Ourense que terminó por dar el ascenso a Primera Federación a los pupilos de Manuel Pablo. Horas después, siguió el duelo ante el Huesca, que acabó con idéntico resultado.
Este fin de semana el máximo responsable del Deportivo volvió a acompañar a su equipo. De nuevo, sentado entre la afición, en el sector reservado a la grada visitante, entre camisetas blanquiazules que, como cada jornada, siguen al equipo desde cualquier punto de la geografía española.
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