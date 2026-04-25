Protesta simbólica del Deportivo por el VAR: el club se sintió perjudicado en El Plantío

El empate en El Plantío estuvo cargado de polémica y tensión desde el pitido inicial hasta el final del encuentro, que terminó con los futbolistas compareciendo junto al autobús. El Deportivo se sintió perjudicado por las distintas decisiones tomadas desde la sala de videoarbitraje. Primero, con el penalti señalado a Giacomo Quagliata. Aunque el italiano impacta en un rival, este choque se produce tras un movimiento natural de los brazos del lateral al impulsarse para saltar, mientras que el jugador del Burgos llega desde atrás, no puede disputar la pelota, e impacta cuando el zurdo ya estaba suspendido en el aire y con los brazos en la situación final del golpe.

Además, el Dépor considera que desde el VAR, Milla Alvendiz hizo la vista gorda con un pisotón de Curro sobre Altimira que consideran sancionable. Como protesta, los jugadores no atendieron a la prensa en la zona mixta habilitada con las pantallas de publicidad de LaLiga, y lo hicieron junto al autobús del club en el que regresaron.

En el acta del encuentro, además, el colegiado señaló que la expulsión de Mario González, suplente y en el banquillo en el minuto 30, se produjo porque el jugador insultó a un rival. "Gordo de mierda", cita el colegiado. Fue el momento en el que Álvaro Ferllo tuvo que ir a cambiarse la camiseta por la sangre.

El VAR en el Burgos-Dépor / Fernando Fernandez

Hidalgo no entiende el criterio

Antonio Hidalgo se mostró muy comedido a la hora de valorar el penalti que supuso el empate del Burgos ante el Deportivo antes del descanso y que, posteriormente, se convirtió en el 1-1 definitivo. «El árbitro ha hecho un gran partido, no era fácil de arbitrar. No tenemos clara la interpretación del VAR, cuándo te tiene que llamar y cuándo no», reflexionó el técnico catalán en la sala de prensa de El Plantío. El entrenador deportivista destacó que el colegiado «deja jugar», pero ofreció su propia versión sobre la acción de Quagliata con Sergio González. «A mí no me parece que Giacomo le vaya a dar, tiene que saltar. Son acciones difíciles de entender. Es un partido complicado y hay que entender esas situaciones», continuó, restándole culpa del resultado al criterio del árbitro.

Diego Villares

«El empate nos deja un sabor agridulce, sobre todo por cómo ha sido. No depende de nosotros», reflexionó Diego Villares delante del autobús del Deportivo al término del partido contra el Burgos. El club trasladó la zona mixta al exterior del estadio debido al enfado por la decisión arbitral que repercutió en el resultado. El capitán se mordió la lengua al hablar del penalti que sirvió para el empate del conjunto burgalés. «El equipo hizo un buen trabajo adelantándose. El gol llega en las condiciones que llega. En la segunda parte, ellos apretaron, pero nosotros tuvimos esos tiros de Escudero y esos centros», comentó. Reiteró que la acción de Quagliata «no es penalti en la vida». «No nos queda claro por qué el VAR llama al árbitro, sobre todo, si decía que era interpretable», lamentó.

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Villares rechaza entrar en más polémica y opta por dejar los debates atrás. «Sabíamos a dónde veníamos y lo que es el Burgos aquí», comentó sobre la exigencia del rival en su feudo. Se centra, solo, en lo que tiene por delante el Deportivo, aunque reconoce que verá resultados ajenos: «a todos se nos va la mirada a otros partidos».