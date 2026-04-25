Fútbol | Deportivo
Villares: «El empate nos deja un sabor agridulce por cómo ha sido»
«No es penalti en la vida», asegura el capitán sobre la acción de Quagliata
«El empate nos deja un sabor agridulce, sobre todo por cómo ha sido. No depende de nosotros», reflexionó Diego Villares delante del autobús del Deportivo al término del partido contra el Burgos. El club trasladó la zona mixta al exterior del estadio debido al enfado por la decisión arbitral que repercutió en el resultado. El capitán se mordió la lengua al hablar del penalti que sirvió para el empate del conjunto burgalés. «El equipo hizo un buen trabajo adelantándose. El gol llega en las condiciones que llega. En la segunda parte, ellos apretaron, pero nosotros tuvimos esos tiros de Escudero y esos centros», comentó. Reiteró que la acción de Quagliata «no es penalti en la vida». «No nos queda claro por qué el VAR llama al árbitro, sobre todo, si decía que era interpretable», lamentó.
Villares rechaza entrar en más polémica y opta por dejar los debates atrás. «Sabíamos a dónde veníamos y lo que es el Burgos aquí», comentó sobre la exigencia del rival en su feudo. Se centra, solo, en lo que tiene por delante el Deportivo, aunque reconoce que verá resultados ajenos: «a todos se nos va la mirada a otros partidos».
- La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
- Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
- La desconocida terraza de A Zapateira para ver A Coruña como nunca antes: un 'skyline' de infarto para disfrutar con churrasco y un cóctel
- Así está la clasificación de Segunda División: Jornada clave con el ascenso en juego
- Los restaurantes de A Coruña, sin mesas para el Día de la Madre: 'Llevamos más de un mes y medio llenos
- La doctora en Informática Paula Montoto, reconocida a título póstumo por su trayectoria profesional
- Burgos CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 37 de LaLiga Hypermotion
- Cambios en el tráfico en la ronda de Outeiro: una nueva rotonda dará acceso a la futura estación intermodal de A Coruña