0-1 | El Fabril tropieza ante un Valladolid Promesas que se jugaba la vida

Las caras de felicidad del Valladolid contrastaban con la naturalidad con la que el Fabril asumió su primera derrota 20 partidos después. No era la forma deseada por Manuel Pablo para despedirse de Abegondo hasta el próximo verano, ya en Primera Federación, compitiendo en una liga superior y por otros objetivos, pero el filial vallisoletano impuso su necesidad (0-1) en un duelo con muy poca productividad ofensiva por parte de los blanquiazules. Samu Fernández y Dipanda rozaron el empate en el descuento.

Nada va a bajar ya al Fabril de su altar. Tampoco una derrota. Justa, en este caso. El Valladolid Promesas se jugaba la vida y lo dejó patente desde el primer momento. El nivel de activación, de concentración e intensidad en cada duelo y disputa era otro. Brais Suárez, novedad bajo palos, salvó nada más arrancar un mano a mano ante Riki. Era el preludio de lo que se vendría en el Arsenio Iglesias, aunque Iker Gil tuvo un par de ocasiones para asustar a los visitantes: primero con la zurda en un golpeo que se envenenó a los 14 minutos de juego; después, de cabeza, en un remate suave. El juvenil fue otra de las alternancias en un equipo inicial que contó con 10 gallegos y Nájera (llegó en cadetes al club). Todos con pasado en las categorías inferiores del Deportivo.

Brain, al espacio, fue un dolor de cabeza para Samu y Vilela, aunque el Fabril se atascó principalmente en su creación. El Valladolid Promesas presionó muy bien los inicios y reinicios de juego blanquiazules. A falta de una marcha más en la circulación, los visitantes ahogaban la sala de máquinas y forzaron varias pérdidas peligrosas, en especial en la segunda mitad, donde se volcaron con ahínco a por el gol de la victoria.

El Valladolid Promesas encontró el gol merecido

Después de dos ocasiones clarísimas salvadas por Brais Suárez, el filial vallisoletano inauguró el marcador al contraataque. Ivorra, centrocampista, percutió por dentro para batir al cancerbero y poner por delante al Valladolid Promesas, el que más estaba llegando.

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La entrada de Fabi Urzain en el minuto 72 permitió al Fabril dar un paso al frente. Aunque duró poco. El habilidoso extremo dejó un gran pase para Nájera, que se quedó cerca del gol tras una salvada de Álvaro. El Fabril no volvió a generar más hasta el tiempo de descuento. Dipanda y Samu, en dos córners consecutivos, rozaron el 1-1. Los puntos se fueron para Valladolid y los blanquiazules terminarán la temporada la próxima semana ante el Real Ávila, que se juega entrar en la promoción de ascenso.