2-2 | La fragilidad en las áreas castiga en exceso a un Dépor Abanca superior al Alhama

El Deportivo Abanca se quedó con la miel en los labios frente al Alhama (2-2). El conjunto deportivista ofreció una versión muy seria de sí mismo y apenas sufrió durante los noventa minutos, pero tuvo que conformarse con un punto tras fallar sus múltiples ocasiones y no ser contundente en los escasos arreones ofensivos de su rival. Era un partido intrascendente en la clasificación, con el equipo ya salvado y los deberes hechos, que, pese a todo, reunió a más de 2.000 personas en Riazor en una absoluta comunión entre el césped y la grada.

Sin nada en juego, la atención en la previa estuvo dividida entre Nico, el hijo de Cris Martínez que entretuvo a las suplentes blanquiazules durante el calentamiento, y Samara, que celebró sus 100 partidos en el club con un acto protocolario sobre el terreno de juego. El Deportivo no tenía prisa y cedió las urgencias al cuadro murciano, que apura sus opciones de permanencia en Liga F. Las pupilas de Fran Alonso dominaron la pelota con paciencia, de un lado a otro, e intentaron buscar la velocidad de Ainhoa y Bárbara en los costados. La zaragozana fue, precisamente, quien tuvo la mejor ocasión de los compases iniciales. Jugó Marín por la derecha, encontró a Olaya en la frontal y la asturiana abrió para Latorre, que ajustó el disparo al palo largo y se marchó rozando la madera.

Samara recibe la camiseta de homenaje en su centenario como deportivista. / RCD

Perdonaron las locales y dieron alas a un Alhama que pisó el acelerador. Se acercó a balón parado, con sus mejores opciones en un saque de esquina que sobrevoló el área pequeña sin encontrar rematadora y una buena llegada de Zumárraga por la derecha. Insistieron las jugadoras de Randri García, que encontraron una vía de ataque muy fructífera en los espacios entre las centrales y las laterales coruñesas. Montesinos envió un potente disparo al palo y, a la siguiente, superó a Samara para poner un centro templadito al segundo palo que remató Belén, sin oposición (0-1).

Le tocaba remar a un Dépor al que se le habían trastocado los planes. Debía ser más agresivo, más valiente y, sobre todo, estar más vivo en los metros finales. Y lo fue. En apenas un minuto, ya en el tiempo extra, le dio la vuelta al partido para marcharse a la caseta con ventaja. Primero, Paula Gutiérrez restableció las tablas con un remate de cabeza desde la frontal del área pequeña. Y, acto seguido, Bárbara cazó un pase largo de Raquel entre jugadoras rivales y superó a Elena De Toro con suavidad (2-1).

Las jugadoras del Deportivo celebran un gol frente al Alhama. / Liga F

Errores muy caros

El Deportivo se encontró en la segunda mitad con uno de sus escenarios favoritos: esperar y correr. El Alhama, ahogado por la situación clasificatoria, dio un paso adelante y se desordenó atrás, lo que permitió a las coruñesas encontrar espacios en campo contrario y disfrutar. La grada se animó y encadenó un cántico tras otro, para convertir el estadio en una fiesta. Olaya intentó sorprender con una falta lejana que De Toro tuvo que atrapar en dos tiempos, Marisa estrelló un chut en la base del poste y Pizarro obligó a la guardameta visitante a estirarse hasta en tres ocasiones para evitar el gol de la sentencia. En ese contexto, Fran Alonso olió la sangre y metió gasolina por la izquierda con la entrada de Lucía Rivas desde el banquillo. Pero su efecto se evaporó pronto.

El conjunto blanquiazul erró una y otra vez en la zona de castigo murciana y el Alhama, aferrado a la vida con uñas y dientes, se repuso y se reajustó para poner Riazor patas arriba. En un saque de banda ya con el cronómetro en números rojos, la zaga blanquiazul no acertó a ser contundente para despejar el esférico y Yiyi, sigilosa, apareció desde a segunda línea entre camisetas locales para batir a Inês y establecer el 2-2 definitivo. Fue su única llegada de la segunda mitad, pero le llegó para conquistar un preciado botín y dejar a la parroquia deportivista con un sabor de boca agridulce. El próximo domingo, nueva cita en casa frente a la Real Sociedad.