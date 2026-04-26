Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El contrato millonario de NostiánAcuerdo para adjudicar el hotel San Roque de BetanzosAforo completo en restaurantes por el Día de la MadreLas inversiones de Amancio OrtegaFamilias y docentes de A Coruña, ante la Lei de Educación DixitalPrimer piso compartido de usuarios de Down CoruñaLa previa del Burgos - DeportivoNueva área canina en el parque de Vioño
instagramlinkedin

Editorial

O Deportivo da Coruña

Vista del estadio de Riazor / CARLOS PARDELLAS

Durante anos, A Coruña viviu a guerra do L que saudaba aos cidadáns que chegaban á cidade a través da avenida de Alfonso Molina. Os defensores do topónimo en galego retiraban a citada letra do nome escrito con flores decorativas na curva que daba entrada á longa recta de acceso á urbe.

A lea sobre esta cuestión proviña fundamentalmente do enfrontamento entre os defensores do nome en galego e un sector capitaneado polo alcalde da cidade que máis anos ocupou o sillón de María Pita, un Francisco Vázquez molesto polo uso da lingua cooficial e o topónimo que foi recoñecido legalmente no ano 1983 a través da lei de Normalización Lingüística, un pacto que puxo fin á longa noite de pedra da ditadura de Franco. Neses anos non só se menosprezou o idioma galego, senón a quen o empregaba e instaurou unha cultura de autoxenreira.

Neste contexto, cómpre celebrar a decisión do Deportivo de adaptar o seu nome e galeguizalo para pasar de Real Club Deportivo de La Coruña a Real Club Deportivo da Coruña, un movemento pendente aínda de concreción, pois require cambios legais na súa marca rexistrada e o voto favorable da xunta de accionistas, se ben a aprobación está garantida porque Abanca é propietaria do 99% de títulos. Unha vez se superen estes trámites, converterase en realidade un desexo dos seareiros branquiazuis, como comprobou o club mediante estudos de opinión internos logo do pulo aportado polo movemento Aquí tamén se fala asociado ao instituto Rafael Dieste.

Este paso non só non debería molestar a ninguén, senón que debería converterse en motivo de orgullo e pegamento dunha masa social que demostrou nos peores anos do Deportivo estar disposta a acompañalo en calquera travesía do deserto. Mais tamén debería alegrar aos defensores da normalización lingüística nun país no que calquera atisbo de galeguización xa non xera a reacción contraria dos sectores máis reaccionarios, limitados a un espectro cada vez máis reducido da sociedade, senón a defensa do idioma propio e a reivindicación dun sinal de identidade.

A decisión contribuirá aos festexos do 120 aniversario do club branquiazul, que conmemorará esa data o vindeiro 8 de Nadal, lembrando así o primeiro partido no Corralón da Gaiteria ante o Coruña.

Tratarase da primeira modificación do nome do club nos últimos 85 anos, pois a última produciuse no 1941 cando se recuperou o Real Club Deportivo de La Coruña abandonado dez anos antes coa proclamación da Segunda República. Durante esa etapa republicana, retirou o Real do seu nome, un título que a Casa Real lle concedera no 1909 pasando a chamarse Real Club Deportivo de la sala Calvet, o lugar onde prendeu o xermolo dun dos únicos nove equipos de España que lograron ganar unha liga. En 1911 pasou a chamarse Real Club Deportivo de La Coruña, que en 1992 engadiu ao final o SAD en referencia á súa conversión en sociedade anónima deportiva.

Noticias relacionadas

Agora, a galeguización do seu nome contribuirá á defensa da normalización lingüística e á identificación do club da cidade co nome legal da mesma, unha decisión que só debería producir orgullo e satisfacción.n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
