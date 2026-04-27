Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos

El Deportivo llega al tramo final del campeonato en tercera posición, con todas las posibilidades intactas para intentar ascender de manera directa a Primera División, aunque después de haber perdido ventaja el pasado fin de semana en El Plantío. El tropiezo, sumado a la goleada del Almería ante el Granada, ha provocado un cambio de cartas en lo alto de la tabla. Además, el Castellón se ha pegado, a un punto de los blanquiazules, que volverán a jugar este viernes ante el Leganés en Riazor. El Racing de Santander, líder destacado, sostiene su distancia con el equipo de Hidalgo, aunque se dejó dos puntos en Ceuta. Por delante, cinco jornadas de máxima tensión, las últimas ya en el calendario liguero. 15 puntos en juego para decidir qué dos equipos estarán la próxima temporada en Primera División y qué cuatro escuadras competirán por la promoción de ascenso.

El Leganés aguarda al Deportivo tras su tropiezo el pasado fin de semana ante el El Plantío. La escuadra blanquiazul sufrió un revés en un partido muy competido, pero marcado por la polémica señalización de un penalti de Giacomo Quagliata que permitió al Burgos igualar la contienda. Los blanquiazules llegan a este final convertido en uno de los grandes equipos de la competición, con 57 goles a favor y 40 en contra. Solo Las Palmas, Burgos y Eibar encajan menos; mientras que Racing, Almería, Castellón y Málaga son los únicos conjuntos que mejoran sus cifras de anotación. En el equilibrio está la clave de un Dépor que quiere pelear por todo y recortar en el mes de mayo los dos puntos de ventaja que tiene ahora el equipo indálico.

Riazor será decisivo y abre mayo

Tras el desplazamiento a tierras burgalesas, el Dépor regresa a Riazor este fin de semana, con jornada en día festivo. El equipo debe hacerse fuerte ante su público. El feudo coruñés lleva varias jornadas rugiendo de nuevo. Parte del ascenso dependerá de las actuaciones como local. El próximo encuentro en casa será el viernes día uno, ante el Leganés, escuadra implicada todavía en la pelea por el descenso. Actualmente, tiene 42 puntos, seis por encima del Huesca y el Mirandés, que han adelantado al Zaragoza y asoman con peligro.

15 días después, coincidiendo con el fin de semana del 17 de mayo, el Andorra visitará Riazor. El conjunto andorrano está en zona de nadie, pero está siendo el matagigantes de la competición. El equipo del Principado es noveno, con 55 puntos, a seis del play off, y es la escuadra que actualmente marca el corte entre los equipos que se están jugando pelear por subir, y los que ya no luchan por nada.

El Dépor acabará la temporada en Riazor, en un duelo directísimo ante la UD Las Palmas. Ambos equipos podrían llegar jugándose incluso el ascenso directo. Será una auténtica final para una jornada 42 que se disputará el último fin de semana de mayo. La UD Las Palmas, actualmente, está fuera de la zona de ascenso. Los canarios tienen 60 puntos y jugarán este lunes por la noche (20.30) ante el Cádiz de Imanol Idiakez y Lucas Pérez.

Los jugadores del Deportivo celebran con la afición la victoria contra el Zaragoza en Riazor. / Iago Lopez

Los partidos como visitante que le quedan al Deportivo

Al Deportivo ya solo le quedan dos desplazamientos en el mes de mayo. La escuadra de Antonio Hidalgo es, con 33 puntos, el mejor visitante de la competición, y tendrá que reforzar esa condición para poder ascender de manera directa. Los blanquiazules deberán viajar al Nuevo Mirandilla, para medirse al Cádiz de Lucas Pérez e Imanol Idiakez. Reencuentro especial con el excapitán y con el técnico que dio el ascenso a Segunda División en 2024 al conjunto coruñés. De momento, el cuadro gaditano está en una situación muy delicada. Tienen 38 puntos, solo dos más que Huesca y Mirandés. Este lunes juegan ante la UD Las Palmas. Este encuentro se disputará el viernes 8 de mayo a las 20.30.

El último desplazamiento es uno de los más apetecibles para la parroquia coruñesa. También, ante un equipo que se está jugando actualmente las habichuelas. El fin de semana del 24 de mayo el Dépor deberá jugar ante el Real Valladolid en el Nuevo Zorrilla. Los pucelanos tienen cinco puntos más que el Cádiz, 43, y todavía no pueden dar por terminado el campeonato, aunque podrían llegar a la cita ya salvados y sin nada en juego.

Imanol Idiakez posa junto a Juan Cala y Manuel Vizcaíno en su presentación como nuevo entrenador del Cádiz. / Cádiz CF

Así es el calendario de los otros aspirantes al ascenso

El Racing de Santander, líder de la competición con 69 puntos, se enfrentará en la jornada 38 contra el Huesca en El Sardinero; después, tendrán que medirse en Butarque ante el Leganés; recibirá al Real Valladolid; se medirá al Málaga en La Rosaleda en la penúltima jornada; y acabará el curso ante el Cádiz.

El Almería, segundo con 67 puntos, dos más que el Dépor, pero con el golaverage a favor de los coruñeses en caso de volver a empatar, deberá jugar este fin de semana, el lunes día 4, ante el Mirandés. Partido peligroso para los indálicos, que tras eso jugarán ante el Burgos, en El Plantío, campo en el que el equipo coruñés se ha dejado puntos. EL fin de semana del 17 de mayo se medirán a la UD Las Palmas y acabarán con visita al Molinón y recibiendo al Valladolid.

El Castellón, cuarto con 64 puntos, jugará en casa contra el Córdoba, el Cádiz y, en la última jornada, contra el Eibar. Le toca fuera entre medias contra el Ceuta y contra el Huesca.

Al Burgos, quinto con 61 puntos, le toca ser visitante ante la Real Sociedad B, la Cultural Leonesa, y el Granada. En casa, duelos también contra Almería y Andorra.

El Eibar, sexto con 61 puntos, ha sido el último en unirse a la fiesta. Es el mejor equipo en la segunda vuelta en la competición, y deberá recibir este fin de semana al Málaga en Ipurua. Después, visitará al Mirandés y a la Cultural Leonesa con dos salidas consecutivas; recibirá al Córdoba y acabará en Castalia ante el Castellón.

El Málaga, séptimo con 60 puntos, lleva dos duelos directos seguidos perdidos ante Castellón y Almería, lo que le ha llevado a acabar la jornada fuera de la promoción de ascenso. Deberá jugar este fin de semana ante el Eibar en Ipurua. Después, recibirá al Sporting de Gijón; visitará el Murube de Ceuta; recibirá en casa al Racing de Santander, y terminará la temporada ante el Zaragoza en el Estadio Modular.

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La UD Las Palmas, octava y temporalmente fuera del play off con 60 puntos, visitará al Cádiz este lunes 27 de abril para cerrar el mes. En mayo, recibe al Valladolid visita de forma consecutiva a Andorra y Almería, y acaba recibiendo al Zaragoza y visitando al Deportivo.