El Deportivo expresa su malestar por los arbitrajes y las presiones "externas": "Buscan condicionar mediante relatos interesados"

El Deportivo, a través de su newsletter semanal, ha manifestado su descontento y su preocupación con un texto bajo el título "Respeto institucional al arbitraje y defensa de la equidad competitiva". La entidad blanquiazul considera que siempre ha seguido una línea de actuación "prudente y responsable", pero en las últimas fechas "no puede obviar la preocupación existente ante la reiteración de decisiones arbitrales de alto impacto" y la "aplicación de criterios no homogéneos" en acciones de "naturaleza similar". Además, incide en la "aparición de dinámicas externas que buscan condicionar el entorno arbitral".

La entidad coruñesa se siente perjudicada después de un fin de semana en el que el Almería ha asaltado la segunda posición de LaLiga Hypermotion. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo sacó un empate en Burgos (1-1) que ha traído mucha cola debido a la decisión del colegiado de señalar penalti de Giacomo Quagliata sobre Sergio González. No es la única decisión que molesta en A Coruña. Un pisotón sin revisar sobre Adrià Altimira, además de las presiones a lo largo de las últimas semanas, o la diferencia de criterios arbitrales, mosquean en el entorno del club. Esta jornada, precisamente, al Almería le señalaron un penalti que, en Huesca, en una acción idéntica sobre Mulattieri, el VAR no intervino.

El Deportivo, que viene manteniendo un tono cauto respecto al arbitraje, se ha pronunciado. Entiende el club que "el colectivo arbitral desempeña una función estructural" en la competición, y desde esa convicción, han mantenido "una línea prudente y responsable", evitando "de manera sistemática la valoración pública de decisiones arbitrales", con la intención de "proteger la estabilidad de la competición". Sin embargo, esta vez el club ha decidido tomar la palabra con profundo malestar.

"El Club no puede obviar la preocupación existente ante la reiteración de decisiones arbitrales de alto impacto y la aplicación de criterios no homogéneos en acciones de naturaleza similar. Desde una aproximación constructiva y rigurosa, entendemos que es necesario avanzar en mecanismos que refuercen la coherencia en la toma de decisiones y aporten mayor certidumbre al desarrollo competitivo", redacta el club a través de un escrito publicado en su newsletter semanal.

Por eso, el Deportivo "considera legítimo aspirar a que el respeto institucional que mantiene de forma constante sea correspondido en el ejercicio profesional del colectivo arbitral, bajo parámetros de consistencia, equilibrio y máxima exigencia técnica", amplía.

Acción del Dépor-Burgos / Fernando Fernández

El Deportivo se queja de las presiones externas

La entidad blanquiazul, además, considera "evidente" que en las últimas semanas han aparecido "dinámicas externas que buscan condicionar el entorno arbitral" del fútbol español mediante "la exposición pública y la generación de relatos interesados". El Deportivo cree que estos comportamientos son "cada vez más frecuentes" e "introducen elementos de presión que distorsionan el marco competitivo y afectan al normal desarrollo de la competición".

Es por ello que el Dépor, indica, seguirá actuando "con la misma línea de conducta" convencido de que es lo que "mejor contribuye a la protección de sus intereses" y al "fortalecimiento del fútbol profesional en su conjunto".

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El club blanquiazul, además, a través de su newsletter, comparte una estadística de los penaltis señalados a lo largo de la temporada en Segunda División. El Almería es la escuadra que encabeza el ránking, con 12, seguido por el Burgos, con 11. Por debajo, el Eibar, con siete, y un grupo de seis equipos que suman seis penaltis, entre los que se encuentra el Deportivo.