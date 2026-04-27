Martín Ochoa vuelve a sonreír en O Couto: "Tenía claro que los goles iban a llegar"

En O Couto, en plena pelea por la salvación en Primera Federación, los goles del Ourense CF han empezado a sonar con acento riojano. Martín Ochoa cambió el verde del Arenteiro por el azul de As Burgas, con el objetivo de "jugar de 9", en su posición original, y no en banda, donde le estaban utilizando en O Carballiño. En cuatro meses, su impacto ha sido notorio en el equipo de Dani Llácer, y suma ya seis dianas en 14 partidos, tres en los últimos cuatro. No hay secretos detrás del cambio, aunque el de Logroño, canterano del Deportivo, está "feliz en el campo".

"Es algo [los goles] que he hecho toda la vida. Lo del año pasado creo que fue algo raro. La gente hablaba, pero al final es un año. Tengo 21, soy muy joven, y era una categoría en la que estaba empezando aún. Este curso estoy más asentado y me encuentro muy bien", explica Martín Ochoa, quien llegó a A Coruña en edad cadete. El ariete riojano llegó a tener minutos en Primera Federación y a marcar un gol el año del ascenso, y suma su segundo curso como cedido en Primera Federación.

"En el Arenteiro lo hice bien, pero la mayoría de partidos jugué en una posición que no es la mía, de extremo derecho. Mi posición para mejorar y evolucionar es de delantero, básicamente mi salida fue por eso" Martín Ochoa — Delantero del Ourense CF

Ochoa despuntó en la cantera por su capacidad innata para el gol. Sus cifras le permitieron asomar en el primer equipo, pero en aquella 23/24 en la que marcó un gol ante el Sabadell tuvo que parar para operarse de un síndrome compartimental crónico que provocaba que se le durmiesen los pies. Un curso después, el Dépor ascendió y salió cedido al CD Lugo. Pese a arrancar bien la temporada, no tuvo fortuna de cara al gol (anotó dos, uno en Liga y otro en Copa Federación), y perdió paulatinamente importancia y minutos. Estaba "acostumbrado a marcar siempre" y tuvo que lidiar con la crítica, la presión externa, y su propia necesidad de ver portería: "Tenía claro que, aunque ese año no habían entrado, los goles iban a llegar. Al principio de este había tenido largueros y tantos anulados por fuera de juego. Pero lo sabía. Cuando llegase el primero iban a venir unos cuantos más".

Martín Ochoa celebra su último gol con el Ourense CF / Ourense CF

El camino de Martín Ochoa fuera del Deportivo

El delantero riojano vivió una temporada difícil en Lugo, pero se sentía "en perfectas condiciones" para volver a intentarlo. "Yo en verano hablé con el Dépor, lo que más quería era sentirme futbolista. Tuve unos problemas en Lugo de lesiones y fue un año complicado. Lo único que quería era jugar y buscamos la mejor solución, aunque es cierto que planteamos el Fabril, me marché a Primera RFEF", relata sobre la decisión tomada en verano. Primero probó fortuna en el Arenteiro, donde le tocó jugar muchos minutos en la banda, alejado del área, su zona predilecta. Por eso en enero decidió salir. En el Ourense CF había competencia, pero Dani Llácer lo quería para jugar arriba, en su sitio. ""En el Arenteiro lo hice bien, pero la mayoría de partidos jugué en una posición que no es la mía, de extremo derecho. Mi posición para mejorar y evolucionar es de delantero, básicamente mi salida fue por eso", explica.

Desde el primer día, Ochoa ha sentido que ha tomado la elección correcta. Tenía dudas por la posible "rivalidad" entre Arenteiro y Ourense CF, aunque la gente le ha tratado "súper bien". Su técnico se ha centrado en hacerle mejor futbolista, y él siente el crecimiento después de dos temporadas cedido y lejos de Abegondo. "Hay un cambio grande, importante, pasas de estar como en una burbuja. Creo que te hace madurar, me ha venido bien, también el año de Lugo, empecé muy bien la primera vuelta, la segunda no jugué nada, pero eso te puede pasar, es como la vida misma, hay que saber afrontarla y que no todos los días sale el sol", relata sobre su experiencia lejos del cobijo de la cantera blanquiazul.

Ochoa celebra junto a Jerín / Ourense CF

En Lugo volvió a tener molestias en las piernas. Tuvo que jugar infiltrado, pero tras parar en verano ha vuelto a su mejor nivel. Dejó atrás las molestias y ha podido recuperar la felicidad: "Desde la pretemporada me he sentido genial. Yo tenía claro que era algo que ya estaba solucionado, que iba a volver a disfrutar del fútbol". Y lo está haciendo, además, con goles. El primero llegó ante el Mérida, con fortuna, pero desde entonces ha sacado su mejor repertorio, con dos tantos de cabeza y otros dos en acción individual. ·Sobre todo me siento feliz. Ya no solo con el fútbol, con mis amigos, con todo. Todo el mundo me ha ayudado y estar feliz es lo mejor para todo en la vida", expresa.

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A Martín Ochoa le quedan cuatro partidos por delante para asegurar la permanencia. Lo está luchando un Ourense CF que tiene dos puntos de margen sobre la quema. En verano, regresará, pero no es una preocupación actual. "Solo espero ir a A Coruña a celebrar el ascenso como uno más", bromea. Pero, a partir de ahí, su futuro se decidirá con calma. Tiene solo 21 años y contrato hasta 2028. El Fabril jugará la próxima temporada en Primera Federación. Son muchos los jugadores cedidos en la categoría que regresarán a casa y el riojano una vinculación que le hace pertenecer al primer equipo.